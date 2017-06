Szef MSZ domaga się, by z Pałacu Prezydenckiego wreszcie zaczęły wypływać nominacje ambasadorskie. Bez sygnatury Andrzeja Dudy polscy dyplomaci nie mogą bowiem objąć zagranicznych placówek. Na biurku pana prezydenta jest wiele nominacji, wiele kandydatów, których można by wysłać. Oczekuję wyjaśnień, o co chodzi, jakie zarzuty, jakie problemy stawia się tym kandydatom, ewentualnie centrali MSZ- mówił w RMF FM Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji zapewnia też, że kandydaci, których resort zaproponował prezydentowi, pochodzą z najwyższej półki. To ludzie wykształceni, mający doświadczenie. Staramy się znaleźć ekspertów od danego kraju, przechodzą praktycznie bez zarzutów komisje sejmową i senacką. Oczekuję więc wyjaśnień, o co chodzi - dodał minister.

Tymczasem szef gabinetu prezydenta, Krzysztof Szczerski zapewnia w RMF FM , że sprawa została już wyjaśniona. Pan minister Waszczykowski jeszcze w środę, po powrocie pana prezydenta z Chorwacji, pan prezydent przyjął pana ministra Waszczykowskiego w Pałacu. Myślę, że wszystko tego typu - także zarzuty, oczekiwania wyjaśnień, bo to trochę niestosowny język - panowie sobie wyjaśnili - tłumaczył Robertowi Mazurkowi minister.

Zapytany, dlaczego jednak pojawiły się takie problemy, stwierdzi że nie ma mowy o ponadstandardowych opóźnieniach. Wyjaśnił, że była fala propozycji nominacji ambasadorskich ze strony MSZ i one muszą być sukcesywnie procedowane. Ze strony kancelarii nie ma żadnego - ani celowego, ani bezcelowego - przedłużania nominacji ambasadorskich. Koniec - podsumował Szczerski.