- Jerzy Owsiak to postać mityczna dla PiS. Taki Żołnierz Wyklęty, który w ich ocenie, walczy z rządem Szydło. To nieprawda. Jurek Owsiak walczy o normalność, a tej jest rzeczywiście w Polsce coraz mniej – mówi w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Borys Budka. I od razu dodaje: - Oni chcą Wyklętego Owsiaka zniszczyć. To się jednak nie uda. PiS nie ma rządu nad duszami, ma jedynie większość w Sejmie.

Dopytywany, czy rozsądnie jest zapraszać na Przystanek muzułmanów z Niemiec, odpowiada, że przez imprezę przewijają się miliony ludzi. - Dopóki nie nastał PiS, impreza była bezpieczna. Teraz rządzący ksenofobicznie wykorzystują każdą okazję, by siać nienawiść – dodaje.

W jego ocenie, Mariusz Błaszczak marzy o tym, by w Polsce odbywały się jedynie pielgrzymki, imprezy Radia Maryja, zjazdy Klubów "Gazety Polskiej" albo marsze "prawdziwych patriotów" spod znaku ONR, wylicza.