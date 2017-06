Podczas 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która w lipcu odbędzie się w Polsce, nie pojawi się temat Puszczy Białowieskiej - powiedział w czwartek w Sejmie wicepremier Piotr Gliński. Jak dodał, jest to decyzja UNESCO.

Polska po raz pierwszy będzie gospodarzem sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. W wydarzeniu zaplanowanym od 2 do 12 lipca ma uczestniczyć ok. 2 tys. osób. Otwarcie sesji zaplanowano w Zamku Królewskim na Wawelu, a obrady będą się toczyć w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Członkowie Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO podejmować będą decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świecie.

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu, posłanka Gabriela Lenartowicz (PO) powiedziała, że podczas licowej sesji "UNESCO będzie rozpatrywało, czy aby nie dzieje się krzywda Puszczy Białowieskiej i czy nie należy wdrożyć postępowania o skreślenie jej z listy dziedzictwa i wprowadzenie na listę dziedzictwa w zagrożeniu".

"W związku z tym proszę o informację pani premier o działaniach rządu w kwestii zagrożenia skreśleniem Puszczy Białowieskiej z listy UNESCO i o rozważenie wprowadzenia do porządku obrad uchwały Sejmu w tej sprawie" - mówiła. Dodała, że Platforma w środę złożyła do marszałka Sejmu projekt uchwały ws. obrony Puszczy Białowieskiej, wzywającą premier do podjęcia działań w tej sprawie.

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński odparł, że na lipcowej sesji UNESCO, zgodnie z decyzją Komitetu Światowego Dziedzictwa "nie będzie dyskutowana kwestia Puszczy Białowieskiej". "Trzeba wyjaśnić, że Puszcza nie jest nawet wpisana na listę zagrożonych pomników dziedzictwa, więc to co pani mówi, to wprowadzanie opinii publicznej w błąd" - oświadczył.

Dodał, że obecnie, "nie ma żadnych zagrożeń, żeby Puszcza była pozbawiona miana światowego dziedzictwa".

W reakcji na te słowa, Sławomir Nitras (PO), przed ławami poselskimi, w których zasiadają posłowie Prawa i Sprawiedliwości, zostawił worek z trocinami. Następnie worek został przeniesiony przez Beatę Mazurek (PiS) obok miejsca Sławomira Neumanna (PO), który chwycił go i oddał marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu.

Poseł PO Sławomir Nitras (P) z workiem trocin, który wręczył politykom PiS w Sejmie / Polska Agencja Prasowa / Jakub Kamiski

Rzecznik PiS Beata Mazurek (P) z workiem trocin / Polska Agencja Prasowa / Jakub Kamiski

Organizatorem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO z ramienia polskiego rządu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przygotowuje ją we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz władzami Krakowa.