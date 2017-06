Donald Trump przyjeżdża do Polski 5 lipca. Dzień później ma wygłosić przemówienie na pl. Krasińskich w Warszawie.

– Chętni przyjadą autokarami pod Stadion Narodowy, by potem przejść na plac Krasińskich w Warszawie i go wypełnić – opowiada Gazeta.pl polityk PiS. I wylicza: Senatorowie plus posłowie to ponad 300 osób, jeśli każdy zaprosi po 50 osób, to na plac przyjdzie ponad 15 tys. ludzi.

To kolejna tego typu propozycja Brudzińskiego – wcześniej złożył ją szefom struktur okręgowych na posiedzeniu komitetu wykonawczego. Poseł PiS Grzegorz Puda z Bielska-Białej zachęca na Facebooku: "Moi drodzy, serdecznie was zapraszam na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem w dniu 06.07.2017 r. w Warszawie. Przejazd autokarem z Bielska-Białej jest bezpłatny. Zapisy w moim biurze poselskim. Ilość miejsc ograniczona".

Mobilizacja też w Klubach "Gazety Polskiej"

Do powitania Trumpa szykują się także kluby "Gazety Polskiej". Na ich stronie można m.in. przeczytać, że "od czasów Ronalda Reagana to najbardziej propolski prezydent Stanów Zjednoczonych".