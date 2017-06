Senat w czwartek poparł - bez poprawek - nowelizację ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, która zmienia zasady wyłaniania prezesów izb i rozszerza uprawnienia nadzorcze izb nad jednostkami samorządu terytorialnego. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Premier była pytana na konferencji prasowej w Brukseli o cel nowelizacji, która była krytykowana przez opozycję oraz o to, czy ustawa ta nie jest "batem na samorządowców".

Jako były samorządowiec mogę powiedzieć, że nareszcie została ta ustawa zmieniona i to nie jest bat na samorządowców. Zresztą Regionalna Izba Obrachunkowa nie jest po to, by w jakiś sposób chronić samorządowców, tylko by kontrolować i sprawdzać pieniądze publiczne, i pieniądze podatników - podkreśliła premier.