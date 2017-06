- Rozmawiałem na ten temat z Komendantem Głównym Policji; zostanie przeprowadzona kontrola, wyciągnięte zostaną wnioski także z tego faktu, a sprawa dziś, a nawet już wczoraj trafiła do prokuratury i prokuratura oceni - zapowiedział w radiowych "Sygnałach Dnia" Błaszczak. - Wbrew temu, co można przeczytać w mediach związanych z opozycją, policja była na miejscu. Ale rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że siły były zbyt małe - ocenił szef MSWiA.

Błaszczak podkreślił, że choć incydent nie powinien się zdarzyć, to politycy Platformy Obywatelskiej sami do tego dążą.

- Oni podburzają, on szczują, oni dążą do tego, żeby doszło do agresji, żeby doszło do awantur na ulicach polskich miast, a wczoraj oburzają się, że do awantury doszło. Nie powinno do niej dojść, to jest sprawa zupełnie jasna. A podkreślając wypowiedzi ze strony polityków Platformy Obywatelskiej mówię tylko o tej metodzie totalnej opozycji. Oni sami siebie nazywają totalną opozycją i sami mówią, że chcą uderzyć w rząd poprzez ulicę i proszę bardzo mamy tego przykłady - powiedział minister.

- Jeśli chodzi o prawo, to proszę zwrócić uwagę, że zmiana ustawy o zgromadzeniach przeprowadzona przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, przeciwko której tak protestują ci z opozycji totalnej stanowi, że musi być odległość 100 m. między dwoma manifestacjami. Te 100 metrów gwarantuje, że nie dochodzi do starć, że nie dochodzi do bójek. Gdyby w Radomiu było przestrzegane 100 metrów, to do bójki by nie doszło - zaznaczył Błaszczak.

Bójka na ulicy

KOD urządził manifestację w przeddzień rocznicy protestów z 1976. Pod sceną pojawiło się - jak informuje "Gazeta Wyborcza" - kilkudziesięciu narodowców. Zaczęły się przepychanki a działacze ONR i Młodzieży Wszechpolskiej zaczęli skandować antykomunistyczne hasła. Sympatycy KOD zagłuszyli jednak skrajną prawicę syrenami i gwiazdami.

To doprowadziło do starć. Jak pisze "GW", narodowcy usiłowali wyrywać aparaty fotograficzne tym, którzy rejestrowali zajścia. Chcieli też zabrać działaczom flagi Komitetu Obrony Demokracji. Potem zaatakowali jednego z członków KOD-u. Jego koledzy ruszyli mu na pomoc. Jak pisze "Gazeta Wyborcza", wywiązała się bójka, a sytuację udało się uspokoić dopiero po kilku minutach. Na szczęście nikomu nic się poważnego nie stało.

Działacze KOD-u byli zdziwieni, że centrum miasta nie pilnowała policja, a patrol straży miejskiej miał uciec, gdy zaczęły się starcia. Jak jednak tłumaczy "Wyborczej" rzecznik SM, strażnicy próbowali interweniować, jednak nie byli w stanie uspokoić sytuacji.

Policja: Podjęliśmy czynności

Sprawą zajęła się policja. Jak poinformowano w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, funkcjonariusze z urzędu prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie i ustalenie przebiegu zdarzenia, do którego doszło w sobotę na ulicy Żeromskiego w Radomiu.

"Zdarzenie to zostało uwiecznione na zdjęciach upublicznionych w niektórych mediach. Czynności podjęto, mimo iż do chwili obecnej nikt nie złożył w tej sprawie oficjalnego zawiadomienia" - podała policja.

"Mimo braku oficjalnego zawiadomienia w tej sprawie policjanci natychmiast rozpoczęli działania, których celem jest ustalenie szczegółowych okoliczności zdarzenia, świadków oraz jego uczestników" - poinformowała komenda. Funkcjonariusze gromadzą materiał dowodowy w tej sprawie, który zostanie przekazany prokuraturze w celu oceny prawnej.

Policja otrzymała wcześniej zgłoszenia zgromadzeń publicznych od dwóch organizacji; trasy przemarszu obejmowały ulicę Żeromskiego, jednak ich planowany czas w żaden sposób nie kolidował ze sobą. Pierwsze zaplanowano w godzinach 11.30–13 Zgromadzenie zorganizowane przez sympatyków Młodzieży Wszechpolskiej oraz Obozu Narodowo-Radykalnego. Kolejne zaplanowano w godzinach 14–16, zgłoszone przez osobę prywatną, bez informacji o zaangażowaniu jakiejkolwiek organizacji w przygotowanie zgromadzenia.

Policja poinformowała, że do zabezpieczenia każdego ze zgłoszonych zgromadzeń - niezależnie od służb ochrony organizatorów - wyznaczone zostały również siły policyjne. Działacze KOD-u z Wielkopolski, w kontekście zbliżającej się rocznicy Poznańskiego Czerwca’56, zaapelowali na Twitterze do polskiej policji, "by nie powtarzała błędów z Radomia i nie przyglądała się biernie fizycznej napaści na demonstrantów".

Pikieta przed Pałacem Prezydenckim

Chcemy, by prezydent, który miał być prezydentem wszystkich Polaków, usłyszał nasz głos; by szef MSWiA wyciągnął konsekwencje wobec tych, którzy nie udzielili w sobotę w Radomiu pomocy uczestnikom manifestacji KOD – mówili w niedzielę pikietujący przed Pałacem Prezydenckim. Grupa protestujących przed Pałacem Prezydenckim trzymała kartony z literami tworzącymi hasło: "stop agresji". Mieli flagi KOD i UE oraz transparenty i plakaty z hasłami: "nie dla państwa bezprawia", "dość budowania IV Rzeszy-pospolitej" i "stop dewastacji Polski".

"Wrogom Polski nie zamierzamy ustępować pola"

Młodzież Wszechpolska w wydanym w niedzielę komunikacie przekazała, że jej działacze udali się na miejsce organizowanej przez KOD pikiety, "aby wyrazić swoje krytyczne stanowisko" wobec prób wykorzystywania tragedii w Radomiu do własnych celów politycznych przez "organizację, w której szeregach nie brakuje ludzi poprzedniego systemu, w tym bandytów z SB oraz ZOMO". MW twierdzi, że jeden z kontrmanifestantów był przetrzymywany przez działaczy KOD, więc "udzielili mu pomocy, w wyniku której doszło do szarpaniny i wymiany ciosów obu grup".

"Krytycznie przyglądamy się niektórym posunięciom rządzącej partii, wbrew propagandzie +Gazety Wyborczej+ i innych pism z gatunku fantastyki nie wspieramy ani nie oczekujemy wsparcia rządu. Równocześnie jednak KOD i jemu podobne organizacje uznajemy za kontynuację tradycji targowickiej i jako wrogom Polski, mimo jazgotu mediów głównego nurtu, nie zamierzamy ustępować pola” – głosi stanowisko Młodzieży Wszechpolskiej.

Platforma Obywatelska zapowiedziała w niedzielę, że złoży zawiadomienie do prokuratury ws. zakłócenia sobotniej demonstracji KOD w Radomiu przez Młodzież Wszechpolską. Działacze PO zaapelowali do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o osobisty nadzór nad śledztwem.

"Kolejny argument obciążający ministra Błaszczaka"

Szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann poinformował o tym w Radomiu, gdzie przedstawiciele klubu parlamentarnego PO składali kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym uczestników radomskiego Czerwca’76.

Neumann zaznaczył, że za niecałe dwa tygodnie w Sejmie ma odbyć się debata dotycząca odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Według przewodniczącego klubu PO, sobotnie wydarzenia w Radomiu to "kolejny argument obciążający ministra Błaszczaka i ministra Zielińskiego".