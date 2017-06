Suski powiedział, że do ataku na działacza PiS, członka zespołu medialnego tej partii, doszło w niedzielę późnym wieczorem niedaleko Urzędu Miejskiego, przy ul. Żeromskiego w Radomiu.

- Nieznani sprawcy napadli go od tyłu. Został poturbowany. Usłyszał, kiedy go przewrócono: "Masz za swoje, ty s… i tak dalej" - mówił Suski.

Według parlamentarzysty wszystko świadczy, o tym że nie był to napad rabunkowy. Suski zaznaczył, że pobity działacz PiS ostatnio występował na konferencjach prasowych, krytykując władze miasta. - Można więc domniemywać, że są to jakieś polityczne porachunki - stwierdził poseł. - Żądamy od przedstawicieli władz i opozycji zaprzestania agresywnego uprawiania polityki, to jest niedopuszczalne, żeby w ten sposób robić politykę na ulicach - dodał.

Justyna Leszczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu powiedziała PAP, że na chwilę obecną policja nie otrzymała oficjalnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Suski podkreślił, że oczekuje od magistratu udostępnienia zapisu monitoringu, który być może pomoże w wykryciu sprawców.

- Dochodzi w Radomiu do wydarzeń, że są napadani ludzie. Mieliśmy napad na jednego z przedstawicieli Młodzieży Wszechpolskiej. Ktoś z KOD-u napadł młodego człowieka, później przedstawiano to, że to ludzie od narodowców napadli. My oglądaliśmy nagranie z monitoringu, ci młodzi ludzie już odchodzili, kiedy jeden z ich kolegów, pozostający z tyłu został zaatakowany agresywnie - stwierdził Suski.

Według niego w przypadku zajść podczas manifestacji KOD w Radomiu "dochodzi do sytuacji w podgrzewaniu atmosfery", w czym uczestniczą też przedstawiciele Platformy Obywatelskiej.

PO zapowiedziała, że jeszcze w poniedziałek złoży zawiadomienie do szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry dotyczące pobicia na tle politycznym działacza KOD w Radomiu. Platforma chce też, by objął on śledztwo w tej sprawie osobistym nadzorem.

Platforma zarzuciła też w poniedziałek bezczynność policji w związku z wydarzeniami w Radomiu; wystosowała w tej sprawie pismo do szefa MSWiA. Mariusza Błaszczaka.

W sobotę grupa ubranych w koszulki Młodzieży Wszechpolskiej młodych ludzi pojawiła się na manifestacji KOD zorganizowanej z okazji rocznicy radomskiego Czerwca’76. Młodzi ludzie wykrzykiwali hasła m.in. "Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę!". Działacze i sympatycy Komitetu Obrony Demokracji starali się zagłuszać narodowców sygnałami z syren, brawami i gwizdami.

W pewnym momencie doszło do bójki pomiędzy przedstawicielami obydwu stron. Przedstawiciele KOD informowali potem na portalach społecznościowych, że jeden z ich działaczy został zaatakowany przez przedstawicieli Młodzieży Wszechpolskiej. Ci z kolei twierdzili, że musieli bronić swojego kolegi, zaatakowanego przez przedstawiciela KOD.