- Korzystam z (prawa) do odmowy składania zeznań - powiedziała w czwartek Katarzyna P.

- Liczyliśmy się z tym, pani Katarzyna podobną postawę prezentowała praktycznie przez całe postępowanie, wymiar sprawiedliwości radzi sobie z takimi sytuacjami, my też sobie poradzimy - powiedziała Małgorzata Wassermann, Szefowa komisji śledczej ds Amber Gold.

Do zmiany zdania próbował nakłonić Katarzynę P. Witold Zembaczyński z Nowoczesnej.

- Chciałem się zwrócić do świadka. Pani Katarzyno P., była pani "księżniczką Amber Gold", to Marcin P. tak panią nazywał, posadził na tym tronie, ma pani dzisiaj znamienitą okazję, żeby opinii publicznej powiedzieć prawdę o tej aferze, niech pani odpowie na te pytania, które nie będą kolidować z pani procesem karnym i przekaże komisji śledczej i opinii publicznej to wszystko, czego chcemy się dowiedzieć. Proszę to wziąć pod rozwagę - mówił Zembaczyński.

Niestety, była to próba nieudana. - Podtrzymuję swoje stanowisko - odpowiedziała na apel Katarzyna P.

Przesłuchania przed komisją ds. Amber Gold. Kto będzie następny?

Szefowa komisji ds. Amber Gold pytana na czwartkowej konferencji prasowej, czy w dokumentach, które posiada komisja są jakiekolwiek dowody na to, że Sylwester Latkowski przekazał plan śledztwa Marcinowi P. podkreśliła, że w środę Latkowski wygłosił publiczne oświadczenie, że chciałby być przesłuchany przez komisję.

- Wychodzi na to, że trzeba stanąć przed komisją śledczą - powiedział Latkowski na antenie TVP Info.

- Porozmawiam, może na posiedzeniu zamkniętym, z członkami komisji nad tym wnioskiem, czy będziemy wzywać pana Latkowskiego i pana Majewskiego, ponieważ absolutnie wygrywa u mnie procedura karna, ja jestem absolutnym przeciwnikiem przesłuchiwania zarówno adwokatów, duchownych, jak i dziennikarzy i traktowałabym to jako ostateczność - powiedziała Wassermann.

- Ci panowie zgłaszają taką wolę, więc nie będziemy łamali w tym zakresie tajemnicy dziennikarskiej. Pan Latkowski wczoraj to uzasadniał, że po prostu jest zmuszony do tego, broniąc swojego dobrego imienia i jeżeli komisja podejmie taką uchwałę, to będziemy to badać - dodała.

Wassermann zaznaczyła, że jeśli chodzi o materiał dowodowy, w którym mogłoby znaleźć się potwierdzenie lub zaprzeczenie zeznań Marcina P. o rzekomym przekazaniu planu śledztwa przez Latkowskiego zaznaczyła, że nie chciałaby się wypowiadać w tej sprawie na tym etapie prac komisji.

- Nie przypominam sobie, żeby gdziekolwiek był taki moment, w którym w tych wrażliwych momentach pojawiał się pan Latkowski, czy pan Majewski - dodała.

B. szef Amber Gold Marcin P. zeznał na środowym posiedzeniu komisji śledczej, że Sylwestra Latkowskiego poznał przez Michała Lisieckiego, wydawcę "Wprost". Jak dodał, Latkowski wraz z Michałem Majewskim chcieli napisać artykuł o Amber Gold bądź o nim samym.

Kiedy kolej Donalda Tuska?

- Od roku powtarzam, że komisja będzie pracowała około dwóch lat, a premier - kto by nim nie był, a był nim Donald Tusk - będzie przesłuchany na końcu. (...) Nie wiem, czy to będzie styczeń, grudzień czy kwiecień, bo nie jestem w stanie powiedzieć, ile razy będziemy przesłuchiwać Marcina P., ile będzie miał do powiedzenia - mówiła Wassermann pytana na konferencji prasowej o termin przesłuchania przez komisję b. szefa rządu.

Według prokuratury Katarzyna i Marcin P. jako szefowie Amber Gold działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uczynili sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. W sumie Marcin P. został oskarżony o cztery przestępstwa, a Katarzyna P. o 10. Grożą im kary do 15 lat więzienia.

Od marca 2016 r. przed gdańskim sądem okręgowym trwa proces małżeństwa P.