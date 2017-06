Prezydent Duda na konferencji "Nowoczesny przemysł obronny RP zasadniczym segmentem systemu bezpieczeństwa państwa" odbywającej się na Politechnice Warszawskiej podkreślił, że "są zaplanowane ogromne, niewyobrażalne pieniądze na modernizację polskiej armii". - W zeszłym roku przecież został zawarty rekordowy w historii polskiej zbrojeniówki kontrakt na dostawę modułów ogniowych Regina; 4,5 mld zł - czy to najwyższy kontrakt, jaki jest możliwy? Nie. Są możliwe wyższe kontrakty - zaznaczył.

- Jest chyba dla wszystkich jasne i nie jest żadną tajemnicą, że bezpieczeństwo najbardziej będziemy mieli gwarantowane wtedy, kiedy będą spełnione dwa warunki: kiedy będziemy mieli uzbrojenie i wszelkie systemy na najwyższym światowym poziomie, jeżeli chodzi o ich nowoczesność i wydajność, i jeżeli będą one nasze. To znaczy, że tylko my będziemy wiedzieli, w jaki sposób doszliśmy do takich wyników i jakie są rzeczywiste możliwości tego, co posiadamy, czyli wtedy, kiedy nie będą to produkty, do których klucze ma także kto inny - powiedział Andrzej Duda.

- Tego się nie da do końca zrealizować, będziemy mieli produkty, będziemy nabywali - czy to wyprodukowane przez kogoś innego, czy to poprzez nabywanie licencji, ale istotne jest to, żebyśmy także i partycypowali w tym możliwie największym stopniu na zasadzie offsetu dostępu do technologii i wszelkich możliwych tutaj rozwiązań - dodał prezydent.

- Potrzebujemy nowoczesnego przemysłu zbrojeniowego naszego polskiego, który będzie dobrze zarządzany, który będzie dobrze się rozwijał i który będzie przemysłem innowacyjnym - podkreślił prezydent Duda.