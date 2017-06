O wpadce kancelarii Sejmu poinformował na Twitterze poseł Platformy Obywatelskiej, Tomasz Cimoszewicz. - Zapraszają posłów na przemówienie "Trampa" Dziękuję, nie skorzystam – napisał parlamentarzysta i syn Włodzimierza Cimoszewicza.

Zapraszają posłów na przemówienie "Trampa" Dziękuję, nie skorzystam. pic.twitter.com/4ZPBt2rmsT — Tomasz Cimoszewicz (@tcimoszewicz) 30 June 2017

Kancelaria Sejmu zastosowała uproszczony zapis wymowy nazwiska prezydenta USA, zamiast prawidłowej pisowni z języka angielskiego. Być może to zwykła literówka.

Cimoszewicz do sprawy odniósł się też na Facebooku. - Przyszło właśnie z Sejmu powiadomienie o zaproszeniu na przemówienie Prezydenta (uwaga!) "Trampa". Nie będę już zagłębiał się w szczegóły co to przeinaczenie znaczy i tym bardziej co po angielsku znaczy tramp - napisał poseł PO.