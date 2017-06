- Zaczynamy jutro o godz. 11. W tym naszym kongresie weźmie udział 1100 delegatów, on będzie składał się z dwóch części, pierwsza część to będzie część statutowa Prawa i Sprawiedliwości - powiedziała w piątek PAP rzecznik partii Beata Mazurek.

Dopytywana, czy część statutowa będzie dotyczyła ewentualnych zmian w dokumentach wewnątrzpartyjnych lub nowych nominacji odpowiedziała, że nie będzie żadnych zmian personalnych.

Jak dowiedziała się PAP od polityków partii, nie są przewidziane żadne zmiany w statucie PiS oraz prawdopodobnie w programie partii. W trakcie kongresu mogą zostać przyjęte ewentualnie tezy programowe.

- Druga część, to będzie kongres Zjednoczonej Prawicy, podczas tego kongresu przewidziane są wystąpienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera Mateusza Morawieckiego, a także liderów Zjednoczonej Prawicy, czyli Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina - poinformowała Mazurek. Według informacji PAP jako pierwszy przemawiać ma Jarosław Kaczyński.

Rzeczniczka PiS zaznaczyła, że kongres odbędzie się w Przysusze k. Radomia, ponieważ PiS "cały czas podkreśla, że Polska jest jedna".

- Wszystkie miejscowości, nie tylko duże miasta, ale i małe miejscowości i wsie zasługują na nasze wsparcie, na to, żeby rozwijały się równomiernie, stąd pomysł padł na Przysuchę - dodała.

Mazurek pytana, czy nie ma niczego niestosownego w tym, że w trakcie kongresu nie wystąpi premier Beata Szydło odpowiedziała, że planowane były tylko wystąpienia wspomnianej czwórki polityków (Kaczyński, Morawiecki, Gowin, Ziobro), a nie innych przedstawicieli.

- Równie dobrze, gdyby wystąpiła premier Szydło (która jest wiceprezesem PiS - PAP) można byłoby zapytać o to, dlaczego nie wystąpili pozostali wiceprezesi - powiedziała rzecznik PiS.

- Stawiamy na gospodarkę, stawiamy na rozwój, stąd wystąpienie Mateusza Morawieckiego, bo to jest osoba, która w głównej mierze za ten rozwój odpowiada - dodała Mazurek.

Pytana, czy kongres ma jakieś hasło przewodnie (według doniesień niektórych mediów miało być to hasło "Polska jest jedna") rzecznik PiS zaprzeczyła. ">>Polska jest jedna<<, to jest hasło, które nam przyświeca od dawna i cały czas dążymy do tego, żeby rozwój Polski przebiegał w sposób równomierny, więc nie dziwi mnie to, że media podchwyciły to hasło" - stwierdziła Mazurek.