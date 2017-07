Kaczyński tłumacząc miejsce kongresu - Przysuchę na Mazowszu - przypomniał, że w 2014 roku odbyła się tam konwencja Prawa i Sprawiedliwości. - Tu kiedyś spotkaliśmy się pod tym hasłem +Polska jest jedna+, które oddaje cele partii także i dziś - mówił. - Co to oznacza, że Polska jest jedna? To oznacza, że Polska i Polacy są wspólnotą w wymiarze duchowym i materialnym - powiedział.

Wymiar duchowy jest ważny, ale nie można go budować bez wymiaru materialnego, który oznacza równość szans, sprawiedliwość, solidarność - zaznaczył lider PiS. Jak mówił, w tym kierunku PiS szedł i będzie iść. - Chcemy, by Polacy mieli równe szanse, wszystko jedno, czy są z Przysuchy czy z innego powiatowego miasta, czy ze wsi, czy z wielkiego miasta, czy z Warszawy - podkreślił.

Kaczyński: Cele są realizowane

- Na pierwszej turze kongresu (PiS) mówiłem, że nasze działania, zabiegi dotyczą czegoś co można by określić jako trzy stawki, trzy sprawy podstawowego znaczenia. Pierwsza z nich, to sprawa demokracji, którą można ująć tak: czy my Polacy, polscy obywatele mają prawo wybrać władze, wbrew woli elit? Drugie pytanie, stawka, to sprawa prawa do naprawy Rzeczypospolitej: czy Polacy, rząd przez nich wybrany ma prawo naprawić Rzeczypospolitą, wbrew woli elit - powiedział Kaczyński. Jak dodał, trzecia stawka, to sprawa suwerenności. - Czy Polacy, czy rząd przez nich wybrany ma prawo przeciwstawiać się hegemonii i eksploatacji Polski - dodał.

- Co można powiedzieć po roku, bo właśnie minął rok (od pierwszej tury kongresu), można powiedzieć, że idziemy we właściwym kierunku, że te prawa Polaków realizujemy - mówił prezes PiS.

O 500+ i sprawach społecznych: Sprawy społeczne to nasz wielki powód do dumy: 500 plus, emerytury, płaca minimalna, walka z umowami śmieciowymi - to jest zmiana ustroju społecznego Polski; bardzo dobra robota. Ogromna część 500+ jest dla wsi, to sumy niemalże równe dopłatom z UE, to bardzo ważna zmiana, wieś potrafi wykorzystać pieniądze inwestując w dzieci i w przyszłość.

O polityce kulturalnej: Będziemy prowadzić politykę kulturalną, nikt nam tego prawa nie odbierze, bo to polityka dla narodu i w imieniu narodu, nie będziemy finansować brutalnych ataków na tradycję.

O służbie zdrowia: Sieć szpitali to zabieg trudny, ale już przynoszący efekty, chodzi o to by powstrzymać ogromny wyciek środków publicznych; mamy w planach zwiększenie środków na ochronę zdrowia, a także dalsze zmiany w finansowaniu. Prezes PiS zapowiedział zwiększanie środków i dalsze zmiany w sposobie finansowania. Przypomniał, że PiS wprowadził zakaz komercjalizacji jednostek służby zdrowia. - To zamknięcie tej reformy, która zmienia ustrój, który (...) był oparty na nadużyciu. I my te nadużycia ograniczamy. To jest nasz wspólny wielki sukces - mówił.

O imigrantach: Nie eksploatowaliśmy tych państw, z których ci uchodźcy dziś do Europy przyjeżdżają, nie korzystaliśmy z ich siły roboczej i wreszcie nie zapraszaliśmy ich do Europy. Mamy pełne moralne prawo powiedzieć "nie". Kaczyński stwierdził, że spełnienie deklaracji złożonej przez Ewę Kopacz i przyjęcie 7 tys. uchodźców, przyniosłoby ryzyko "wielkiego problemu odnoszącego się do bezpieczeństwa". - I tu nie chodzi tylko o terroryzm, ale zwykłe codzienne bezpieczeństwo. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy radykalnie obniżyli standard jakości naszego życia, życia Polaków - podkreślił.

O finansach: Trzeba kontynuować sprawy związane ze ściągalnością podatków i uszczelnieniem systemu, dużo zrobiono, ale można i trzeba jeszcze dużo zrobić.

O ordynacji wyborczej: To rzecz do zrobienia; jednomandatowe okręgi wyborcze w mniejszych gminach - bardzo wątpliwe z punktu widzenia demokracji; trzeba też poważnie pomyśleć o dwóch komisjach: jedna prowadzi głosowanie, druga liczy głosy.

O sądownictwie: Reforma sądownictwa jest "absolutnie fundamentalna", od jakości sądów zależy jakość życia społecznego i dlatego należy ją przeprowadzić - mówił prezes PiS. Jak dodał, w kwestii tej reformy "właściwie wszystko jest gotowe". Argumentując jej wagę wskazał, że sądy są "jakby ostatnią instancją podejmowania decyzji". Od jakości sądownictwa zależy jakość życia społecznego w najróżniejszych dziedzinach - podkreślił. - Sądy pozostały w istocie jak w PRL, mutowały przez ten czas, ale są kontynuacją. Ze wszystkimi tego fatalnymi skutkami - mówił. - To musi być zmienione - dodał. Wyraził przy tym opinię, że wobec reformy sądownictwa będzie opór w Polsce i "opór zewnętrzny", ale "musimy to zrobić".