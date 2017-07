Jarosław Kaczyński

Dowcip o Chruszczowie na początek

Prezes PiS przed rozpoczęciem części statutowej, tuż po rozpoczęciu kongresu pytał delegatów, czy otrzymali regulamin. "Usłyszałem, że ktoś nie otrzymał - to niech podniesie rękę" - mówił.



Mi się przypomina w tym momencie taki dowcip sprzed bardzo wielu lat. XXII zjazdu KPZR. Tam Chruszczow wygłosił takie bardzo ostre antystalinowskie przemówienie i ktoś krzyknął: "Gdzie wtedy byłeś?", na to Chruszczow: "niech ten podniesie rękę kto krzyknął". Nikt nie podnosił. "Tam, gdzie ty teraz" - powiedział Kaczyński.

Odszkodowania wojenne

Nawiązując do historii Polski stwierdził, że Polska nigdy nie otrzymała rekompensaty za straty, w tym straty ludzkie, poniesione w wyniku II wojny światowej i dwóch totalitaryzmów.



Polska się nigdy nie zrzekła tych odszkodowań. Ci, którzy tak sądzą, są w błędzie. Powinni wziąć pod uwagę kontekst ekonomiczny. Polska otworzyła swój rynek na 12 lat przed wejściem do Unii Europejskiej. Środki przedakcesyjne były, ale były dość ubogie i przyszły dużo, dużo później - mówił Kaczyński.



Polska tania siła robocza - tania niestety ciągle - służy także tamtym gospodarkom - dodał.

Do szefa MSZ

Trzeba uchwalić ustawę o służbie zagranicznej; złogów tam u pana jest dużo i trzeba zmieniać.

O Mariuszu Kamińskim

Mariusz Kamiński to prawdziwy Robespierre

Mateusz Morawiecki

Przemawianie po Jarosławie Kaczyńskim to gorzej niż gonić karuzele VAT-owskie, bo tam gonisz, gonisz i łapiemy, a tutaj gonić, gonić i nie ma szans dogonić - żartował Morawiecki na początek swojego wystąpienia na konwencji Zjednoczonej Prawicy w Przysusze na Mazowszu.

Jarosław Gowin

W swoim przemówieniu Gowin nawiązał do tego, że w przyszłym tygodniu wizytę w Warszawie złoży prezydenta USA Donald Trump.



On jest często krytykowany za styl wypowiedzi, jest np. krytykowany za to, że uprawia politykę poprzez twitter. Chcę powiedzieć, tym którzy go krytykują, że nawet w swoich najostrzejszych wypowiedziach, prezydent Trump nie posunął się nigdy do ataku na własny kraj. Do takiego ataku, do jakiego - za pośrednictwem twittera - posunął się pewien imiennik prezydenta Trumpa, gdy przeinaczył wypowiedź premier Szydło i w ten sposób zaatakował swoją własną ojczyznę - mówił Gowin.

Zbigniew Ziobro

O rządach PO

Ziobro ocenił, że poprzednie rządy "spychały na margines" Polaków, "wypychały" ich na emigrację, a czasami "rzucały w ręce cwaniaków, czyścicieli kamienic, oszustów i różnej maści przestępców, którzy czuli się całkowicie bezkarni na tej zielonej wyspie Donalda Tuska".

O sądach

Sądy są najważniejszą dzisiaj instytucją, wymagającą gruntownej reformy, musimy tę instytucję gruntownie zreformować, musimy wyczyścić tę stajnie Augiasza, musimy odrzucić myślenie w kategorii nadzwyczajnej kasty - powiedział Ziobro.