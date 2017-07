- Można powiedzieć, że powoli zaczyna nas przyzwyczajać do życia w strachu - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Władysław Frasyniuk, działacz opozycji w czasach PRL.

- Ja bym bardzo chciał i nawet głęboko jestem przekonany, że PiS przegra. My obywatele potrafimy się sprzeciwić, problem polega na tym, że nie ma kto wygrać. Chcę powiedzieć przywódcom, że nie będzie mniejszego zła i ja pierwszy będę darł gardło, że jak nie ma wiarygodnych polityków, którzy odwołują się do wartości, którzy proponują nam poważną ofertę polityczną, to nie warto głosować, to szczerze powiedziawszy lepiej zbojkotować nadchodzące wybory – powiedział Frasyniuk w TVN24.