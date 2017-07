Za negatywnym zaopiniowaniem wniosku opowiedziało się 19 posłów komisji; 12 było za opinią pozytywną - odwołaniem Błaszczaka.

Wcześniej komisja odrzuciła kilka wniosków, zgłoszonych przez posłów opozycji - m.in. o przerwę do czasu przybycia na posiedzenie komisji szefa MSWiA. - To lekceważenie komisji i tchórzostwo ministra Błaszczaka - powiedział Marek Wójcik (PO), który miał przedstawić wniosek. - Nie widzę dziś potrzeby uzasadnienia tego wniosku - dodał.

Szef komisji Arkadiusz Czartoryski (PiS) powiedział, że nie ma regulaminowego obowiązku obecności ministra na posiedzeniu komisji. Jak dodał, szef MSWiA będzie obecny w środę podczas debaty sejmowej.

W uzasadnieniu wniosku PO przekonywała, że szef "działa na szkodę Polski i bezpieczeństwa obywateli oraz prowadzi w sposób niedopuszczalny szkodliwą politykę w obszarze spraw wewnętrznych. W uzasadnieniu do wniosku o odwołanie wskazano, że aktywność szefa MSWiA sprowadza się głównie do wymiany kadr i "wyrzucania kolejnych grup funkcjonariuszy".

Broniąc ministra Czartoryski powiedział, że z inicjatywy MSWiA i rządu została przyjęta seria nowelizacji, w tym o modernizacji służb mundurowych. Dodał, że większość Polaków czuje się bezpiecznie. - Państwa wniosek jest zawieszony z próżni. To nie jest tak, jak to przestawiacie, że jest katastrofa i minister źle kieruje resortem - powiedział Czartoryski, zwracając się do posłów PO.