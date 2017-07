Prezydent Stanów Zjednoczonych przybył do Polski w środę po godz. 22, kiedy to Air Force One wylądował na warszawskim Okęciu. Z lotniska prezydencka limuzyna przejechała ulicami Żwirki i Wigury, Raszyńską i Alejami Jerozolimskimi do hotelu Marriott, gdzie amerykański prezydent wraz z pierwszą damą Melanią Trump spędzili noc.

Prezydent Andrzej Duda przywita w czwartek Donalda Trumpa o godz. 9.25 na Zamku Królewskim, gdzie obaj prezydenci odbędą rozmowę "w cztery oczy". W wywiadzie dla PAP prezydent Andrzej Duda powiedział, że nie można wykluczyć, że wizyta Trumpa "będzie miała charakter historyczny".

Po spotkaniu obu prezydentów odbędą się rozmowy plenarne polskiej i amerykańskiej delegacji. Z polskiej strony udział wezmą w nich: wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki, szef MSZ Witold Waszczykowski, minister obrony Antoni Macierewicz, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski oraz ministrowie prezydenccy: szefowa kancelarii Halina Szymańska, szef BBN Paweł Soloch, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, a także ambasador RP w Stanach Zjednoczonych Piotr Wilczek.

Po rozmowach delegacji prezydent Andrzej Duda i prezydent Donald Trump spotkają się z mediami.

Amerykański prezydent weźmie w czwartek również udział w szczycie państw Trójmorza, gdzie spotka się m.in. z prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović. Natomiast o godz. 13. na pl. Krasińskich, Trump wygłosi - jak zapewnia Biały Dom - "ważne przemówienie". Przed wystąpieniem prezydenci Polski i USA oddadzą hołd powstańcom warszawskim przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego.

Amerykańskiemu prezydentowi w jego wizycie w Polsce towarzyszy pierwsza dama USA Melania Trump, która o godz. 10.30 spotka się w Belwederze z Agatą Kornhauser-Dudą. Obie pierwsze damy po godz. 11 zwiedzą Centrum Nauki Kopernik i spotkają się z dziećmi i młodzieżą w ramach warsztatów naukowych.

Około godz. 14. Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie ma opuścić warszawskie lotnisko.