Za nowelizacją opowiedziało się w piątek 269 posłów, 157 było przeciwnych, a 16 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej odrzucono sześć poprawek i siedem wniosków mniejszości zgłoszonych m.in. przez kluby PSL, PO oraz Nowoczesną.

Nowelizacja wynika z przeglądu systemów wsparcia rodzin przeprowadzonego przez resort rodziny i pracy, i przyjętego przez rząd. Główne zasady programu Rodzina "500 plus" pozostają takie jak dotychczas, zmiana ma zlikwidować niepożądane zjawiska, m.in. zapobiec dopasowywaniu osiąganego dochodu do kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczenia na pierwsze dziecko, np. przez rozwiązywanie stosunku pracy, a następnie ponowne jego nawiązywanie z tym samym pracodawcą na innych warunkach.

Jeśli takie działanie nastąpiłoby przed upływem trzech miesięcy, nie byłoby traktowane jako utrata dochodu - zapisano w ustawie. Po raz pierwszy przepis ten zostanie zastosowany przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.

W wyniku zmiany ustawy wyeliminowane mają też zostać przypadki deklarowania przez rodziców niezgodnego ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka. W zmianie ustawy zaproponowano, by osoba deklarująca samotne wychowywanie dziecka musiała mieć ustalone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Ponieważ prawo do świadczenia mają tylko rodziny mieszkające w Polsce, nowelizacja programu przewiduje, że w przypadku wątpliwości co do spełnienia tego warunku, gmina będzie mogła wezwać osobę otrzymującą świadczenie wychowawcze do osobistego złożenia wyjaśnień.

W ustawie przewidziano też wprowadzenie zmian, które ułatwią zakładanie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech oraz przeznaczenie dodatkowo 250 mln zł rocznie z Funduszu Pracy na ich powstawanie i zabezpieczenie w rezerwie celowej budżetu państwa 250 mln zł (co oznacza zwiększenie rezerwy o 99 mln zł). Ze środków tych finansowany będzie m.in. program wsparcia aktywizacji zawodowej osób, które zmuszone są do rezygnacji z pracy w związku z opieką na dziećmi do lat 3 i brakiem odpowiednich instytucji opieki.

Ustawa przewiduje też m.in. zmiany w Karcie Dużej Rodziny - uprawnieni do niej mają być również rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

Nowela wprowadza zmiany przede wszystkim w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, o Karcie Dużej Rodziny. Ma wejść w życie 1 sierpnia a kilkoma wyjątkami wchodzącymi od nowego roku i od 1 stycznia 2019 r.

Teraz nowela trafi do Senatu.