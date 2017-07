List premier odczytała podczas niedzielnych uroczystości na Jasnej Górze szefowa jej kancelarii Beata Kempa. Beata Szydło zapewniła w nim uczestników spotkania o swojej pamięci i dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji pielgrzymki i innych spotkań "służących promowaniu wartości bliskich Polakom".

"Tegoroczna peregrynacja odbywa się pod hasłem +Idźcie i głoście+. Oddaje ono szczególny charakter Rodziny Radia Maryja. Waszą siłą jest zjednoczenie wokół wspólnych wartości, troska o dobro Ojczyzny i zachowanie polskiego dziedzictwa, opartego na chrześcijańskich fundamentach" – napisała premier.

"Przede wszystkim wyróżnia was nieustanna działalność ewangelizacyjna w lokalnych środowiskach. To chwalebna, ale i odpowiedzialna misja, przejawia się bowiem poprzez okazywanie miłosierdzia i otwarcia serca na drugiego człowieka. Poprzez bycie wzorem postawy moralnej i inspirującym przykładem dla innych, poprzez bycie dobrym człowiekiem" – wskazała premier.

W swoim liście Beata Szydło napisała, że niewiele jest miejsc tak symbolicznie związanych z losami polskiego narodu i tak bliskich Polakom jak sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

"Od stuleci do jasnogórskiej pani pielgrzymowali wierni, by błagać o łaski, przedstawiali jej swoje prośby, żale i pragnienia. Wiedzieli, że mają w niej oparcie" – napisała premier, nawiązując także do obchodzonego w tym roku jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

"Wydarzenie sprzed wielu wieków było manifestacją wiary i patriotyzmu. Jestem przekonana, że takie będzie też wasze spotkanie" – napisała premier, podkreślając rolę w organizacji pielgrzymki założyciela i dyrektora toruńskiej rozgłośni, ojca Tadeusza Rydzyka.

"Nie byłoby tej i innych pielgrzymek Rodziny Radia Maryja, gdyby nie wasz przewodnik, ojciec Tadeusz Rydzyk. Jego posługa, jego dzieło, zasługuje na wyrazy szacunku i wdzięczności" – napisała premier.

"Życzę, by doświadczenia pielgrzymki i wstawiennictwo Matki Bożej przyniosło jej uczestnikom nowe siły, by mierzyć się z codziennymi wyzwaniami i budować dobrą przyszłość dla naszego kraju" – zakończyła swój list szefowa rządu. "Dziękujemy" – skandowali uczestnicy pielgrzymki po jego odczytaniu.

W niedzielnej pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę uczestniczą m.in.: wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, a także liczni ministrowie: sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, obrony narodowej Antoni Macierewicz, spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, rolnictwa Krzysztof Jurgiel, środowiska Jan Szyszko, gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk oraz sportu Witold Bańka.

Radio Maryja to ogólnopolska katolicka rozgłośnia radiowa, założona 8 grudnia 1991 r. Należy do Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. W ciągu minionych lat działalności przy Radiu Maryja powstały Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, miesięcznik "W Naszej Rodzinie", a także Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Fundacja "Lux Veritatis" i Fundacja "Nasza Przyszłość".