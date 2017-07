Przypominam, po angielsku jest to system "check and balance", czyli wzajemnej kontroli i wzajemnego równoważenia się trzech władz, a nie sytuacja taka, jak była do tej pory, że władza sądownicza ma być nad władzą, całkowicie wyłączona spoza jakiejkolwiek kontroli, czy to społecznej, czy ze strony innych władz - podkreślił Horała.

Jednocześnie zaznaczył, że to nie minister sprawiedliwości będzie powoływał sędziów Sądu Najwyższego.

Mówimy tu tylko o absolutnie przejściowym momencie, kiedy to sami sędziowie z tych przenoszonych w stan spoczynku będą mogli wnioskować do ministra, że chcieliby dłużej pełnić swoją funkcję. Minister będzie wydawał takie decyzje, żeby zapewnić sprawne funkcjonowanie SN w okresie przejściowym, przed wyborem nowych sędziów, a tychże wybierze KRS - zapowiedział Horała.

Projekt nowej ustawy o SN autorstwa PiS, pojawił się na stronach Sejmu w środę późnym wieczorem. Zakłada on utworzenie trzech nowych Izb SN, modyfikacje w powoływaniu sędziów SN i umożliwia przeniesienie obecnych sędziów SN w stan spoczynku.