Niech dalej się błaźnią. Potem my skorzystamy z tych praw i rozwiążemy ich problemy na ich prawie - powiedział Wałęsa w "Kropce nad i". Odniósł się w ten sposób do najnowszego projektu PiS dotyczącego Sądu Najwyższego oraz ustawy o KRS.

Prowadząca program Monika Olejnik pytała m.in. czy to jest zamach na demokrację.

Były prezydent odpowiedział, że to, co robi PiS, jest "bardzo niebezpieczne, bardzo głupie".

Nie mamy szansy w tym momencie tego poprawić, więc musimy inną taktykę zastosować i kiedy przyjdzie czas, przejmiemy władzę od nich i rozliczymy ich na ich prawie. Mówiłem już wcześniej, że będą chcieli zrobić zamach stanu. Mówiłem, że to bardzo niebezpieczni, chorzy ludzie, ale nie byłem słuchany i mamy to co mamy. Musimy to przeżyć. Musimy z tym walczyć - dodał.