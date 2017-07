Skoro jest tak dobrze z budżetem, to czemu próbują przepchać dodatkowy podatek. Dlatego że jest źle. Ta opłata paliwowa to jedno wielkie oszustwo. To oszustwo dla ciemnego ludu. Mamy pieniądze z normalnego budżetu na drogi a z drugiej dodatkowy fundusz. To co się zrobi? Zmniejszy się pieniądze napływające z budżetu i będzie się uzupełniało dodatkowym podatkiem. To naiwne manipulacje - mówił w TVN24 prof. Leszek Balcerowicz.

PiS można powstrzymać tylko obywatelską pracą. Konieczna jest organizacja. To największy test jaki Polska przechodzi po 1989 roku. Po paśmie sukcesów dać sobie je zniszczyć byłoby haniebne, nie możemy na to pozwolić – dodał w „Kropce nad i” prof. Balcerowicz.