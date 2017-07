Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (PO) poinformował natomiast, że będzie dodatkowy dzień posiedzenia Senatu - w najbliższy wtorek. Dodał, że senatorowie mieliby się wówczas zająć obiema nowelizacjami ws. zmian w sądownictwie. Niewykluczone jednak - jak zastrzegł - że oba te punkty będą omawiane jeszcze w piątek.

W czwartek wieczorem przyjęcie obu nowelizacji bez poprawek zarekomendowała senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W piątek rano zebrał się Konwent Seniorów. Następnie po wznowieniu obrad Senatu marszałek Karczewski zaproponował, aby wprowadzić obie nowele do porządku obecnego posiedzenia.

Sprzeciw zgłosili senatorowie PO: Bogdan Klich oraz wicemarszałek Borusewicz - mieli uwagi do trybu prac nad nowelizacjami, a także do samych przepisów, m.in. co do ich konstytucyjności. - To są przepisy, przy pomocy których likwidowane jest niezależne sądownictwo w Polsce - mówił Klich.

Marszałek Karczewski zaproponował odrębne głosowania nad jego wnioskami o wprowadzenie do porządku obrad obu nowelizacji.

Wtedy senator Piotr Zientarski (PO) podniósł, że jeszcze w czwartek senatorowie Platformy złożyli wniosek, aby obu nowelizacjami zajęła się również senacka komisja ustawodawcza. Podkreślał, że tę sprawę trzeba rozstrzygnąć, zanim nowelizacje trafią do porządku obrad posiedzenia.

Wie pan, że można taki wniosek o skierowanie do komisji zgłosić w każdym momencie, również później. Nie pozwolę w tej chwili na debatę, dyskusję i sprzeciw każdego senatora - odpowiedział Zientarskiemu Karczewski. Dodał, że najpierw musi zostać rozstrzygnięta kwestia uzupełnienia porządku obrad.

Po wymianie zdań marszałek ogłosił przerwę w obradach do godz. 11.30. Na godzi.11.15 zapowiedziano briefing marszałka Senatu.

Wcześniej wicemarszałek Borusewicz powiedział dziennikarzom po posiedzeniu Konwentu Seniorów, że w czwartek otrzymał materiały, z których wynikało, że nowelizacje ustaw o KRS i o ustroju sądów będą omawiane za dwa tygodnie. "A dziś rano przychodząc na Konwent z materiałami dowiaduję się, że będą omawiane na tym posiedzeniu Senatu" - stwierdził.

Jak dodał debata na temat obu tych nowelizacji - w przypadku uzupełnienia porządku obrad - odbędzie się zapewne we wtorek. Zastrzegł jednak, że rozpatrzenie obu tych punktów może być odbyć się też wcześniej - jeszcze na piątek. "Wszystko jest możliwe, w sytuacji gdy nie zachowuje się dobrych zwyczajów" - powiedział.

Przed Sejmem i Senatem w piątek zgromadziła się grupa ok. 100-150 osób, reprezentujących m.in. Obywateli RP i KOD, którzy sprzeciwiają się procedowanym w parlamencie zmianom w sądownictwie. Do protestujących wyszedł m.in. wicemarszałek Borusewicz.