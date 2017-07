Musimy szukać działań skutecznych, stąd jedna z form jakie podjęliśmy jest list z prośbą o solidarność do międzynarodowych instytucji po to, aby pojawiły się w Sejmie – odpowiedział Petru pytany przez dziennikarzy, jakie kroki podejmie formacja w celu zablokowania ustaw wprowadzających zmiany w sądownictwie.

Chciałbym zobaczyć jak marszałek Sejmu Marek Kuchciński nie wpuszcza Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, albo przedstawiciele Senatu USA na posiedzenie Sejmu – dodał polityk.

Chodzi też o to, żeby cały świat monitorował sytuację w Polsce, bo u nas zaczyna być jak na Białorusi i Ukrainie. Trzeba będzie sprawdzać proces wyborczy. Doszło do tego, że trzeba sprawdzić, jak wygląda w Polsce proces podejmowania decyzji przez parlament. Naszym zdaniem jest niedemokratyczny, a zauważmy, że nie ma Trybunału Konstytucyjnego, do którego można by się odwołać – podkreślił Petru.

Rozważamy też ścieżkę międzynarodową odwołania się do instytucji europejskich w przypadku, gdyby zła ustawa (o Sądzie Najwyższym) została przyjęta – dodał Petru mówiąc o projekcie ustawy o SN autorstwa PiS.

Lider Nowoczesnej był pytany, co zrobi by zablokować ustawę o SN. "Potrzebne są dwie formy działań. Pierwsza parlamentarna, ale pamiętajmy że jesteśmy w mniejszości. Druga pozaparlamentarna, czyli szeroki udział Polaków na ulicach. Ważne jest także tłumaczenie, co tak naprawdę oznacza wywalenie wszystkich sędziów Sądu Najwyższego" – odpowiedział Petru.

Jak dodał, "cała akcja PiS polega na tym, aby Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, ci którzy zostali skazani na trzy lata, niby zostali ułaskawieni przez prezydenta byli wybawieni". SN najprawdopodobniej podtrzymałby wyrok sądu, że ułaskawienia jest nieważne i Kamiński z Wąsikiem wylądowaliby w więzieniu - dodał.

PiS wprowadza ustawy pod siebie, chroniąc kolesi. Mówią, że jest kasta sędziów, a tak naprawdę chronią kastę PiS-owskich przestępców przed wyrokami sądów – podkreślał lider Nowoczesnej.

W środę wieczorem na stronach Sejmu pojawił się projekt PiS, który przewiduje m.in. trzy nowe Izby SN, modyfikacje w powoływaniu sędziów SN i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku. Art. 87 stanowi, że "z dniem następującym po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy sędziowie SN, powołani na podstawie przepisów dotychczasowych, przechodzą w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości".

W sobotę w nocy Senat bez poprawek Senat bez poprawek przyjął nowelizacje ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych. Teraz trafią one do prezydenta Andrzeja Dudy.