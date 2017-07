Kukiz dodał, że poniedziałkowe spotkanie z prezydentem Dudą, w którym uczestniczył także wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka trwało ponad godzinę. Przedstawialiśmy nasze wątpliwości w sprawie ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości - napisał na FB polityk.

Jak podkreślił, Kukiz'15 zgadza się z prezydentem, co do tego, że "polskie sądownictwo wymaga gruntownych reform i głębokich zmian kadrowych". Zwróciliśmy jednak uwagę na wadliwy - według nas - sposób powoływania sędziów KRS, gdyż uważamy że powinni być oni wybierani albo bezpośrednio przez Obywateli, albo KWALIFIKOWANĄ większością głosów w Sejmie - dodał poseł.

Według Pawła Kukiza sądy wymagają "zasadniczych" reform, jednak - jak wskazał - "nie mogą być upartyjnione, a już absolutnie niedopuszczalnym jest, by tylko jedna partia i jej minister sprawiedliwości decydowali o ich kształcie".

Zmiany w wymiarze sprawiedliwości muszą być głębokie, potrzeba zmiany systemowej, ale nie możemy mieć rewolucji kadrowej co 4 lata, gdy inne ugrupowanie zdobędzie większość. Gdyby np. w kolejnej kadencji władzę objęła dzisiejsza opozycja totalna, to z pewnością wykorzysta dzisiejsze PiS-owskie ustawy do totalnego zawłaszczenia sądów. A sądy mają służyć Obywatelom, a nie partiom! - podkreślił lider Kukiz'15.

Panie Prezydencie, od Pana teraz zależy czy zlikwidujemy patologie w sądownictwie czy też modelem sądów jednej partii nie stworzymy mechanizmu, który w niewłaściwych rękach przyniesie jeszcze więcej szkody - zwrócił się Kukiz do Andrzeja Dudy.

W środę wieczorem na stronach Sejmu został opublikowany projekt PiS ustawy o Sądzie Najwyższym. Zakłada on utworzenie trzech nowych Izb SN, modyfikacje w powoływaniu sędziów SN i umożliwia przeniesienie obecnych sędziów SN w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości.

W związku z projektem o SN w poniedziałek po godz. 11 w Sejmie - na zaproszenie Nowoczesnej - spotkali się przedstawiciele klubów opozycyjnych: PO, PSL oraz UED. W spotkaniu nie uczestniczyli posłowie Kukiz'15.

Wicemarszałek Tyszka pytany przez PAP, dlaczego klub Kukiz'15 nie pojawił się na spotkaniu, odpowiedział, że Kukiz'15 ma własny program "głębokiej reformy sądów", o który walczy od półtora roku. On polega na tym, że my chcemy podporządkować wymiar sprawiedliwości obywatelom, tymczasem mamy wrażenie, że partie polityczne wszystkie biją się o to, jak zawłaszczyć sądownictwo dla siebie - podkreślił.

Nowoczesna po piątkowym posiedzeniu zarządu partii zapowiedziała wspólne działania opozycji, m.in. utworzenie w Sejmie federacji klubów i kół opozycyjnych. W niedzielę lider Nowoczesnej Ryszard Petru wezwał do solidarności instytucje międzynarodowe, w tym m.in. Komisję Wenecką, Parlament Europejski, Trybunał Praw Człowieka i ONZ w związku z uchwaleniem przez Senat ustawy o KRS oraz ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Przed Sejmem protestowało w niedzielę kilka tys. przedstawicieli opozycji - m.in. KOD - przeciw planom zmian w sądownictwie. Pod adresem PiS i Jarosława Kaczyńskiego padły zarzuty "zaprowadzenia dyktatury" i groźby "rozliczenia". O prezydencie RP zgromadzeni skandowali: "będziesz siedział". Demonstrację zorganizowały partie i środowiska opozycyjne, m.in. PO, Nowoczesna, KOD, Obywatele RP, Partia Razem.