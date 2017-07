Zapadła decyzja o wycofaniu ustawy benzynowej. Będziemy szukać innych metod na zgromadzenie środków potrzebnych na budowę. Na pewno nie będziemy sięgać do kieszeni obywateli - powiedział PAP prezes PiS.

W poniedziałek do siedziby partii przy ul Nowogrodzkiej spotkali się członkowie władz PiS. Przyjechali m.in. premier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, wicepremier i minister kultury Piotr Gliński i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Złożony przez grupę posłów PiS projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych - którego pierwsze czytanie odbyło się w ubiegłym tygodniu w Sejmie - zakłada dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg lokalnych oraz mostów na drogach wojewódzkich. Do gmin i powiatów trafiać miałoby co roku 2-3 mld zł na przebudowę i remonty dróg lokalnych. Pieniądze miały pochodzić z nowej opłaty drogowej w wysokości 20 gr za litr paliwa (przy czym połowa wpływów trafiałaby właśnie do władz lokalnych, a połowa na inwestycje w drogi krajowe).