Organizatorzy protestu wzywali, aby nie wypuszczać posłów wychodzących z Sejmu. Jednocześnie wezwali, aby nie być agresywnym wobec policji, oraz by również policja nie używała siły wobec protestujących. Mimo informacji z trybuny o zatrzymaniu pojazdów z posłami PiS policja nie potwierdziła takich zdarzeń.

Stołeczna policja poinformowała PAP, że podczas wtorkowych protestów nie było naruszeń prawa, ani niebezpiecznych zdarzeń, poza próbą zablokowania jezdni na rondzie Sedlaczka w okolicach Sejmu - ulic Myśliwieckiej, Rozbrat i Łazienkowskiej. Kilka osób wtargnęło tam na jezdnie próbując zablokować jadące samochody, ale policjanci podjęli działania i próba ta nie powiodła się - dowiedziała się PAP w Komendzie Stołecznej Policji.

Wcześniej przed sejmową debatą nad projektem dotyczącym SN do protestujących przyszli liderzy opozycji, m.in. Grzegorz Schetyna (PO), Ryszard Petru (N), Adam Szłapka (N), Stefan Niesiołowski (PO) i inni posłowie opozycji.

Protestujący skandowali: "Tu jest Polska", "Równość, Wolność, Demokracja". "Jeśli nie wcześniej, to za trzy lata rozliczymy te działania. Jeśli nie zawetujesz, to czeka cię Trybunał Stanu i wyrok, na który zasłużysz" - skandowali prowadzący wiec. "Będziesz siedział" - skandowali zgromadzeni.

Dziękowali młodym ludziom - "20-20-kilkulatkom dziękujemy, Ze jesteście z nami" - podkreślali z trybuny prowadzący". "Dość kłamliwej Polski. Ta Polska jest oparta na kłamstwach" - zwrócił się do zgromadzonych senator Jan Rulewski (PO).Tłum przed Sejmem wznosił okrzyki: "Tu jest naród, tu jest Polska"- krzyczeli.

Po przerwaniu obrad Sejmu posłowie relacjonowali zdarzenia, do których doszło w Izbie. Większość uznawała, że wybuch agresji i nienawiści ze strony prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podczas debaty był punktem zwrotnym konfliktu. "Nigdy nie widziałam tak zaciętej i zawziętej osoby" - mówiła z trybuny jedna z posłanek opozycji.

Organizatorzy zapraszali, by przyjść w środę rano w to samo miejsce i tak jak we wtorek od dziewiątej bronić demokracji przed Sejmem. Przekonywali, ze tylko masowy udział obywateli zmusi PiS do zmiany, lub złagodzenia przygotowywanych rozwiązań.