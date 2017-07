Sam byłem zdziwiony. Stałem poruszony jego słowami o kanaliach i mordercach brata i zobaczyłem, że zaczął mnie nawoływać - mówi "Gazecie Wyborczej" poseł Witold Zembaczyński. Gdy polityk podszedł do prezesa PiS usłyszał, jak Jarosław Kaczyński powtarza: Oni wszyscy będą siedzieć, będą siedzieć. Pytałem: "Kto? Ja też? Czy jestem winien pana nieszczęścia?". On znowu: "Wszyscy będą siedzieć!". Zaczął wspominać jakąś debatę, mówić, że kiedyś powiedziałem, o rozliczeniu PiS-u więzieniem, tymczasem to oni, czyli PO, tam skończą - dodał polityk Nowoczesnej.

Poseł miał jednak problemy z rozmową z prezesem PiS. Spójna rozmowa była niemożliwa, przez partyjnych klakierów, którzy utworzyli mur. Rwali się do bitki. Ale na Mariusza Błaszczaka wystarczyło jedno spojrzenie Kaczyńskiego, by spuścił z tonu, on się tylko na takiego kowboja kreuje - stwierdził. Kiedy się jakoś przebiłem, powiedziałem prezesowi, że nie tylko nienawiść, nie tylko zemsta się liczą. Nie może wrzucać wszystkich do jednego kotła, w którym jest PO, PiS, a po środku katastrofa smoleńska. Ale raczej mnie nie słuchał - stwierdził.

Jednak nie słowa prezesa PiS okazały się dla Zembaczyńskiego najważniejsze. Z tego spotkania zapamiętam coś innego: obraz totalnie rozbitego, zagubionego człowieka, któremu drga twarz, trzęsą się ramiona a w oczach stają łzy - wyjaśnił. Nie wyobrażam sobie lidera, którym rządzi tylko nienawiść i zemsta. Który jednocześnie poszukuje rozpaczliwie kogoś, kto go wysłucha. I nie będą to tylko jego klakierzy. To jest człowiek, który będzie w sobie długo hodował emocje, padło na mnie, bo chciał skanalizować je do końca. Wylać swoją złość - podsumował.