Do Sadurskiej, która pracowała jako szefowa Kancelarii Prezydenta powędrowało 17 tys. zł, a do Solocha, to nadal szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – 16 tys. z, podaje Radio ZET.

"Nagroda jest przyznawana w zależności od efektów pracy" - poinformowało radio biuro prasowe Kancelarii Prezydenta.

Sadurska jest teraz członkiem zarządu PZU.