Informację PAP o spotkaniu z sędzią Dariuszem Zawistowskim potwierdził prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Jak zaznaczył, prezydent odpowiedział na chęć rozmowy wyrażoną przez szefa KRS, ponieważ "jest otwarty na dyskusję merytoryczną na temat reformy sądownictwa".

Celem poniedziałkowych spotkań - dodał prezydencki minister - jest umożliwienie wszystkim stronom przedstawienia swoich argumentów w tej sprawie.

Według rzecznika prasowego KRS sędziego Waldemara Żurka sędzia Zawistowski został zaproszony na spotkanie w Pałacu Prezydenckim na godz. 12. Rzecznik zapowiedział, że o godz. 14 lub nieco później w siedzibie Krajowej Rady Sadownictwa odbędzie się konferencja prasowa po tym spotkaniu.

W piątek informowano, że w poniedziałek o godz. 11. odbędzie się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. Prośbę o spotkanie wystosowała do prezydenta w piątek pierwsza prezes SN. Zaapelowała też "o podjęcie spokojnej oraz merytorycznej dyskusji nad kształtem wymiaru sprawiedliwości w Polsce".

W liście, opublikowanym wtedy na stronach Sądu Najwyższego, Gersdorf zwróciła się do Dudy: "proszę o poszanowanie urzędu, jaki jeszcze pełnię". "Te dramatyczne słowa kieruję do Pana w niemniej dramatycznej chwili dla historii Polski" - napisała.

W ocenie pierwszej prezes Sądu Najwyższego, zaproponowane zmiany w sądownictwie - oczekujące na podpis prezydenta zmiany ustaw o sądach powszechnych i Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowa ustawa o SN są jednoznacznie sprzeczne z wolą narodu, wyrażoną w konstytucji doprowadzą do zerwania ciągłości władzy państwowej, w tym władzy sądowniczej. Uchwalenie ustawy o SN odbyło się przy protestach opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej. Wywołało to demonstracje na ulicach wielu miast, w Warszawie pikietowano m.in. Pałac Prezydencki. Apelowano do prezydenta, by zawetował trzy ustawy: o KRS, ustroju sądów powszechnych, ustawę o SN.