- W związku z napiętą sytuacją społeczno - polityczną w państwie, która w naszym przekonaniu jest wynikiem celowych i zaplanowanych działań mających swe źródło poza granicami RP domagamy się zdecydowanych działań rządu RP zmierzających do wprowadzenia ograniczenia i docelowo prawnego zakazu finansowania organizacji pozarządowych i innych instytucji z środków będących częścią kapitału zagranicznego, w szczególności z aktywów znanego miliardera Georga Sorosa- czytamy w liście.

Według działaczy ONR działania polityków "opozycji totalnej" wspomagane są przez czynniki zewnętrzne. Ich zdaniem świadczą o tym liczne publikacje odsłaniające siatkę powiązań pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w organizację protestów antyrządowych, a zagranicznymi finansistami.

- My mówimy - "nie dla Majdanu w Polsce", "stop Majdanowi". Mówimy precz z Sorosem w Polsce i jego interesami - podkreślił na konferencji prasowej rzecznik prasowy ONR Tomasz Kalinowski. Jego zdaniem George Soros "to człowiek, który po Węgrzech także i w Polsce chce wpływać na sytuację polityczną w suwerennym państwie".

- W związku z tym wysłaliśmy dziś list otwarty do pani premier Beaty Szydło z wnioskiem o to, aby rozpoczęła kroki legislacyjne w kierunku takim, aby w Polsce był zakaz finansowania organizacji pozarządowych ze źródeł zagranicznych - zaznaczył Kalinowski. - Chcemy uniknąć wpływu zewnętrznego i wzywamy panią premier do tego, aby takie kroki podjęła - dodał.

Robert Bąkiewicz z ONR podkreślił, że do tej pory jego ugrupowanie nie brało udziału w wewnętrznej walce pomiędzy PiS, a "totalną opozycją". - Ale w chwili gdy nasza ojczyzna jest zagrożona gdzie te wpływy zagraniczne są widoczne jak na ręku te działania podejmujemy - powiedział.

Bąkiewicz zapowiedział też pierwszą pikietę środowisk narodowych na środę, a na sobotę - dużą manifestację.