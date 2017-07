Prezydent poinformował, że zdecydował zawetować obie ustawy. Podkreślił, że odbył bardzo wiele konsultacji, m.in. z Zofią Romaszewską. - Pani Zofia powiedziała do mnie słowa, które we mnie uderzyły najbardziej - podkreślił prezydent. - Pani Zofia powiedziała do mnie tak: panie prezydencie, ja żyłam w państwie, w którym Prokurator Generalny miał nieprawdopodobnie silną pozycję i w zasadzie mógł wszystko i nie chciałabym z powrotem do takiego państwa wracać" - zaznaczył Duda.

RPO wyraził prezydentowi uznanie za tę decyzję.

Złożył też wyrazy szacunku Zofii Romaszewskiej. - Cieszę się, że obywatele wciąż mogą na panią Zofię Romaszewską, damę Orderu Orła Białego, liczyć - powiedział Bodnar na konferencji prasowej. - Chciałbym bardzo serdecznie w imieniu własnym, ale także tych wszystkich, dla których prawa obywateli są ważne, za tę postawę podziękować - oświadczył.

- Do tej złej reformy tak naprawdę nie dopuścili obywatele - dodał RPO.

Nowela ustawy o KRS przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Zgodnie z nowelizacją ich następców wybrałby Sejm, dzisiaj wybierają ich środowiska sędziowskie. Nowa ustawa o SN przewiduje m.in. przeniesienie sędziów w stan spoczynku.