Zdaniem tygodnika marszałek Sejmu Marek Kuchciński miał żądać od prezydenta Andrzeja Dudy wycofanie się z weta ws. dwóch ustaw - o Sądzie Najwyższym i KRS.

Jarek daje ci godzinę na zmianę decyzji - miał według "Newsweeka" powiedzieć do prezydenta marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Formalnie byłoby to jeszcze możliwe, bo prezydent jeszcze nie skierował dwóch zawetowanych ustaw do ponownego rozpatrzenia w Sejmie. Mają one trafić na Wiejską, gdy urzędnicy przygotują uzasadnienie.

Andrzej Duda miał odpowiedzieć, że to wykluczone, bo decyzja została już ogłoszona.

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim trwało półtorej godziny. Po jego zakończeniu rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński powiedział w TVN24, że "decyzja o wecie pozostaje niewzruszona".