Postępowanie w sprawie domniemanego plagiatu pracy doktorskiej posła Stanisława Gawłowskiego (PO), byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska w rządzie PO-PSL, łódzka prokuratura zajmowała się od 2013 roku.

Według "osoby z kręgów śledztwa", którą cytuje DoRzeczy.pl, "szczegółowa analiza pracy doktorskiej pozwoliła wskazać ponad wszelką wątpliwość, że jej obszerna część nie jest autorstwa pana Gawłowskiego, została skopiowana z innych publikacji lub materiałów dostępnych w internecie".

Jak nieoficjalnie dowiedział się tygodnik "Do Rzeczy", śledczy zdecydowali się postawić politykowi Platformy Obywatelskiej zarzuty z art 115 Prawa autorskiego. Żeby jednak mogło to nastąpić, konieczne jest wcześniejsze uchylenie parlamentarzyście immunitetu. Według nieoficjalnych informacji wniosek o jego uchylenie został uznany za zasadny i w ubiegłym tygodniu przesłany do Sejmu, który będzie mógł się nim zająć nie wcześniej niż jesienią.

O tym, że Gawłowski, mógł dopuścić się plagiatu pracy doktorskiej latem 2013 roku jako pierwszy informował tygodnik "wSieci". Tygodnik wskazał, że w pracy "Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich przy wykorzystaniu rent strukturalnych w rolnictwie" znalazło się szereg fragmentów przepisanych z innych prac, bez podania źródła.

Sam Stanisław Gawłowski wówczas zaprzeczał i twierdził, że stał się ofiarą "medialnego ataku". Gawłowski przedstawiał też uchwalę Rady Wydziału Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie bronił doktorat, która uznała, że nie pomyliła się przyznając Gawłowskiemu tytuł doktorski.

Stanisław Gawłowski od listopada ubiegłego roku pełni funkcję przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów w "gabinecie cieni" Platformy Obywatelskiej.