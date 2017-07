Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałek, że zawetuje dwie ustawy - o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak powiedział we wtorek w TVN24 Wójcik, pomysły, jakie znalazły się w ustawach, były wcześniej omawiane z Kancelarią Prezydenta.

Mówiąc o ustawie o SN stwierdził "to było konsultowane na etapie tworzenia tych zapisów. Minister sprawiedliwości spotkał się z panem prezydentem swego czasu. O ile pamiętam, było to przed złożeniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ws. KRS. (Prokurator Generalny złożył go 12 kwietnia br. - PAP). Były rozmowy na ten temat" - mówił Wójcik.

Jak dodał, "była publiczna obietnica że pan prezydent podpisze, jeżeli jego poprawki zostaną przyjęte. Poprawki zostały przyjęte". - To był projekt poselski, złożony za aprobatą ministerstwa sprawiedliwości. Były konsultacje z Kancelarią Prezydenta. Wiem na pewno, że były rozmowy na ten temat - stwierdził wiceminister. Jego zdaniem, "gdyby pan prezydent na etapie prowadzonych prac powiedział, że jego interesuje to, to, czy to, to zapewne by się to tam znalazło". - Prowadzone były tego rodzaju rozmowy z Kancelarią Prezydenta, ale nie będę odsłaniał kulisów kuchni politycznej. Kierownictwo rozmawiało na innym etapie niż etap wpłynięcia do Sejmu - mówił Wójcik.