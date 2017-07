Prezydent Duda dość aktywnie korzysta ze swojego konta na Twiterze, o czym nie raz już można było się przekonać. Tym razem za jego pomocą odpowiedział na komentarz odnoszący się do jego decyzji o zawetowaniu dwóch ustaw reformujących polskie sądy.

Komentatorem był tajemniczy użytkownik Twittera "antyleft_", którego obserwuje około 14 tysięcy innych właścicieli kont. Zamieścił on na swoim koncie kilka twittów z komentarzem do decyzji prezydenta.

- Wierzę w mądrość @AndrzejDuda i @pisorgpl Nie lubię patosu, ale to przełomowy moment. Jaka będzie PL przez wiele kolejnych lat zależy od was

- Odrzucając emocje.Mamy obecnie PiS i opozycję merytoryczną w postaci PAD. Do tego Kukiz z Tyszką i totalniacy uważani za świrów. Not so bad.

- A propos. Panie @AndrzejDuda Pamięta Pan kto w kampanii całkowicie dobrowolnie przygotowywał dla Pana spoty? To nie był RAZ z Warzechą.

Z odpowiedzi zamieszczonej przez prezydenta można wnioskowa, że wie, kim jest ów tajemniczy użytkownik Twittera:

- Wiem kto ale też teraz wiem co robię. Zaufaj mimo wszystko, jeśli mogę prosić. Pozdrawiam!

Prezydent zdecydował się na zawetowanie ustaw o reformach w KRS i SN, podpisał natomiast tę dotyczącą sądów powszechnych.