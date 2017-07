Suski był pytany przez portal telewizjarepublika.pl o słowa Łapińskiego. Rzecznik prezydenta powiedział, "że można sobie wyobrazić, że kandydatem PiS-u na Prezydenta RP będzie chociażby Marek Suski". - To jest rzecz nierozstrzygnięta. Nigdy do tego nie aspirowałem, ale jeżeli rzecznik prezydenta sugeruje, że byłbym lepszym prezydentem niż obecny… Czemu nie? – skomentował żartobliwie Suski.

- Traktuję swoje funkcje publiczne jako służbę, a nie jako promowanie własnej osoby. Rzeczywiście prezydent popełnił błąd, jak to w życiu bywa. Czasem jest się skrytykowanym za błędy. To tylko kwestia tego, jak ktoś znosi krytykę, czy potrafi się zreflektować, nawet po delikatnej krytyce. Ja krytykowałem pana prezydenta delikatnie, z poczuciem humoru – dodawał już na poważnie Suski.

Internet błyskawicznie zareagował na słowa Suskiego. Na Twitterze powstał profil Suski2020 – który sugeruje, że poseł PiS wystartuje w następnych wyborach. - Witaj Twitterze! Make Polska great again. Tylko Marek może to zmienić. 2020 - to jest ten czas. Razem damy radę! – napisano w pierwszym poście. Autorzy podkreślają, że to profil fanowski, a nie próba podszycia się posła Suskiego.