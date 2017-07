Wiceszef KE Frans Timmermans zapowiedział w środę, że podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o sądach powszechnych uzasadnia uruchomienie procedury o naruszenie unijnych przepisów w momencie jej publikacji. KE dała Polsce miesiąc na rozwiązanie problemów. Wcześniej Timmermans zapowiadał, że w związku z planowanymi w Polsce zmianami w sądownictwie, KE jest bliska uruchomienia wobec Polski art. 7 traktatu unijnego, dopuszczającego sankcje.

Lichocka, pytana w telewizji internetowej wPolsce.pl o wypowiedzi wiceszefa KE powiedziała, że "pan Timmermans nie ma żadnych, ale to żadnych podstaw prawnych, politycznych, demokratycznych do tego żeby pouczać Polaków i polski Sejm jakie mają uchwalać ustawy". Podkreśliła, że "kwestia sądownictwa należy do odrębnej dziedziny". To jest wyłącznie domena państw członkowskich i żadnemu politykowi Komisji Europejskiej nic do tego - mówiła.

W ocenie Lichockiej, "Unia Europejska ma dużo poważniejsze problemy, niż polska reforma sądownictwa" i to nimi powinna się zająć. Jak wymieniła, są to m.in. "kryzys uchodźczy, ale też kwestia bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej i tego, co robią Niemcy w porozumieniu z Rosją, żeby to bezpieczeństwo takich państw, jak Polska, czy kraje nadbałtyckie bardzo osłabić".

Zdaniem Lichockiej, Timmermans "kompromituje się sam i kompromituje niestety Komisję Europejską". Zaznaczyła, że jest "zwolenniczką obecności Polski w Unii Europejskiej", ale obecnie martwi się, "bo kolejna wypowiedź polityka europejskiego kompromituje tę ideę i to jest bardzo niepokojące, bo to buduje wśród naszych rodaków niechęć do tej struktury".

Lichocka była też pytana o prezydenckie weta do ustaw o Sądzie Najwyższym oraz noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o to czy dostrzega pęknięcie w partii rządzącej. W walce z postkomuną trzeba być twardym, nie miękkim, a prezydent pokazał pewną kruchość, pewną delikatność wetując te ustawy, cofając się troszeczkę przed tak szybką realizacją reformy sądownictwa, jaką zamierzaliśmy - mówiła Lichocka.

"Ja wierzę w Andrzeja Dudę, uważam, że jest politykiem, który doskonale wie, dlaczego zwyciężył - nie tylko dzięki swojemu talentowi niewątpliwemu, kontaktowi z ludźmi, pracowitości, ale dlatego, że głosił i realizował dotąd program Prawa i Sprawiedliwości, program dobrej zmiany, to był jego program - podkreśliła posłanka PiS. Poczekajmy, pozwólmy panu prezydentowi przedstawić te projekty ustaw - zaapelowała. Pan prezydent nie może zawieść, bo Polacy na niego liczą - dodała Lichocka.