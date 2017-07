Konsekwentnie wypełniamy nasze zobowiązania wyborcze, w odróżnieniu od naszych poprzedników; wymiar sprawiedliwości musi być przebudowany i zrobimy wszystko, by tak się stało" - oświadczył Błaszczak w TV Trwam.

W kampanii prezydenckiej Andrzej Duda również mówił o tym zobowiązaniu, więc czekamy, że to zobowiązanie też zostanie wykonane - dodał szef MSWiA.

Błaszczak podkreślił, że PiS w kampanii wyborczej obiecywał też zwiększyć bezpieczeństwo obywateli. Dlatego - mówił - rząd Beaty Szydło przystąpił do modernizacji służb mundurowych w trzech krokach. Pierwszy z nich to odbudowania infrastruktury - czyli odtwarzania posterunków policji, także w małych miejscowościach, drugi - zapewnienie sprzętu dla staży pożarnej i straży granicznej. Trzeci krok - mówił Błaszczak - to podwyżki dla służb mundurowych.