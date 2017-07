Przypomnijmy, prezydent podjął decyzję, że zawetuje ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS. Andrzej Duda podpisał za to ustawę o nowym ustroju sądów powszechnych.

W czwartek po południu decyzję prezydenta wprost skrytykował prezes PiS, Jarosław Kaczyński. -Zatrzymanie przez prezydenta reformy, która miała na celu dekomunizację sądownictwa, było poważnym błędem, ale teraz trzeba myśleć o tym, jak z tego wyjść, jak doprowadzić do tego, by to był tylko incydent, który zostanie szybko zapomniany - powiedział prezes PiS w TV Trwam Jarosław Kaczyński.

Tymczasem, wicepremier Jarosław Gowin w zupełnie odmienny sposób ocenia decyzję prezydenta Dudy. - Nie chcę żyć w państwie, w którym sędziów wskazuje prokurator – powiedział Gowin dla Faktów TVN. - Czy to się komuś podoba, czy nie, bez podpisu prezydenta żadna ustawa nie wejdzie w życie - dodał wicepremier.