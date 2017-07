Wniosek o świadczenie 500 plus należy składać każdego roku, prawo do wsparcia z programu ustalane jest na rok - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy - rozpoczął się wcześniej, 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program "Rodzina 500 plus" oficjalnie wystartował. Wydłużono go, by nie trzeba było składać wniosków dwukrotnie w ciągu tego samego roku. Dotychczas wydane decyzje obowiązują do 30 września br.

- Od 1 sierpnia wszystkie osoby, które dotąd brały świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" i chcą dalej je otrzymywać, muszą złożyć nowy wniosek. Przyznawanie świadczenia nie jest z urzędu, nie jest z automatu. Jeżeli ktoś tego wniosku nie złoży na nowy okres zasiłkowy, może nie otrzymać już świadczenia "Rodzina 500 plus" - powiedziała PAP minister rodziny Elżbieta Rafalska.

Przypomniała, że nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 października. - Wnioski możemy składać od 1 sierpnia. Jeżeli złożymy go do końca sierpnia to możemy liczyć na to, że nie będzie przerwy w płatności (świadczenia - PAP), że wypłata nastąpi w październiku. Jeżeli złożymy we wrześniu, to wypłata może nastąpić do końca listopada. Jeżeli złożymy w październiku, to wypłata nastąpi do końca grudnia. Natomiast jeżeli będziemy składać wniosek dopiero w listopadzie to może się tak stać, że nie dostaniemy zaległego świadczenia za październik, a więc naprawdę musimy o tym pamiętać, aby w sierpniu bądź we wrześniu składać ten wniosek. W ostateczności do końca października, ale wtedy płatności będą późniejsze - wyjaśniała minister.

Jak przypomina MRPiPS - złożenie wniosku później niż w październiku skutkować będzie tym, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Od 1 sierpnia można składać wnioski także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres. Wchodząca 1 sierpnia w życie ustawa ujednoliciła okresy zasiłkowe dla tych świadczeń oraz dla 500 plus.

- Ujednoliciliśmy terminy składania wniosków o świadczenia dla rodzin. To ułatwienie dla rodziców oraz samorządów. Rodzice będą mogli jednocześnie złożyć wnioski o różne świadczenia. Urzędy zajmą się kompleksowo wsparciem rodziny" – powiedziała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć bezpośrednio w gminie, wysłać pocztą lub on-line: za pomocą portalu informacyjno–usługowego MRPiPS Emp@tia, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

- Rodzice będą mogli skorzystać z uproszczonych formularzy wniosków o wszystkie świadczenia do składania przez internet za pośrednictwem internetowego portalu MRPiPS Emp@tia - dodała minister rodziny.

W ramach programu "Rodzina 500 plus" przysługuje świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenie wychowawcze nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.