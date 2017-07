W poniedziałek prezydent Andrzej Duda poinformował, że zdecydował o zawetowaniu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydent zapowiedział też przygotowanie projektów ustaw o SN i KRS w ciągu dwóch miesięcy.

W sobotę na plaży w Rowach (Pomorskie) podczas konferencji prasowej inaugurującej cykl spotkań Platformy Obywatelskiej pod hasłem "Wakacje z Europą" poseł PO Borys Budka, pytany o to, jak powinna wyglądać teraz praca nad projektami i pomysłami prezydenta powiedział, że „prezydent przede wszystkim powinien pokazać to, co chce zaproponować, skonsultować to z szerokimi środowiskami”. Musi udowodnić, że te weta były czymś autentycznym, nie tylko rozgrywką na szczytach władzy, ale przede wszystkim chęcią rozmowy z Polakami – dodał.

Przypomniał, że opozycja „dała prezydentowi bardzo dobry materiał”. Poinformował, że kluby opozycyjne PO, Nowoczesnej i PSL przesłały prezydentowi obywatelski projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, który – jak powiedział - w sposób demokratyczny reguluje wybory do tego organu. Projekt ustawy o KRS przygotowany przez środowiska związane ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia, był procedowany Sejmie i został odrzucony w pierwszym czytaniu głosami PiS.

Budka podczas konferencji wyraził przekonanie, że „prezydent skorzysta z tego dobrego projektu i zaprosi nas wszystkich do rozmów”. Ważne, by nie zamykać się w gabinetach, ważne by nie skupiać się wyłącznie na partyjnych propozycjach, stąd nasz pomysł i propozycja dla prezydenta RP - tłumaczył. Przyznał, że opozycja „głęboko wierzy w to, że prezydent zaprosi (opozycję – PAP) do tej rozmowy o polskim wymiarze sprawiedliwości i do napisania wspólnie dobrych propozycji dla Polaków”.

W sobotę na plaży w Rowach PO zainaugurowała cykl letnich spotkań pod hasłem "Wakacje z Europą". Jesteśmy tutaj w Rowach, by rozmawiać z Polakami, by wspólnie bawić się, ale też poruszać w dobrej atmosferze najbardziej istotne kwestie, które na co dzień absorbują obywateli – tłumaczył Budka.

Zapewnił, że PO zaproponuje „dobre porady prawne, rozmowy o zdrowiu Polaków, o ostatnich wydarzeniach”. Całodzienne wydarzenie ma zakończyć „klub obywatelski” czyli dyskusja na plaży o tym, co jest najważniejsze. Dyskusję w Rowach, której głównym tematem mają być zmiany w sądownictwie, ma poprowadzić Borys Budka, były minister sprawiedliwości.

Na plaży w Rowach w sobotę powstała specjalna strefa PO, gdzie utworzono miejsca do gier, zabawy i spotkań. W programie siedmiogodzinnego wydarzenia m.in. turnieje piłki plażowej, nożnej i siatkowej, porady prawne, konsultacje medyczne, gry i zabawy dla dzieci oraz spotkania z politykami PO.

To pierwsza impreza z cyklu "Wakacje z Europą". W poniedziałek podobna odbędzie się w Kołobrzegu, w następną sobotę we Władysławowie. Cykl zakończy 7 sierpnia spotkanie w Darłówku. PO szacuje, że w nadmorskich spotkaniach może wziąć udział około stu parlamentarzystów i europosłów PO. Obecny ma być też szef ugrupowania Grzegorz Schetyna. W sobotę do Rowów przyjechało prawie 20 parlamentarzystów PO, m.in. Borys Budka, Zbigniew Konwiński, Małgorzata Niemczyk, Paweł Papke, Piotr Cieśliński, Arkadiusz Myrcha, Kinga Gajewska-Płochocka, Monika Wielichowska, Grzegorz Furgo i Marta Golbik.

Na Twitterze nie brakuje złośliwych komentarzy na temat plażowej inicjatywy Platformy Obywatelskiej. Akcję PO skomentował też m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski.