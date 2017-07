- Dzisiaj jest potrzebna merytoryczna praca nad reformą. Koalicja rządowa działa dobrze, a wspólnym celem Zjednoczonej Prawicy jest gruntowna i oczekiwana przez obywateli reforma wymiaru sprawiedliwości. Pani premier Beata Szydło oczekuje na prezydencki projekt ustawy reformujący wymiar sprawiedliwości, do przygotowania którego zobowiązał się pan prezydent - powiedział Bochenek.

Jak dodał, szefowa rządu uważa, że ambitna reforma sądownictwa powinna zawierać trzy zasadnicze elementy. - Demokratyzację wymiaru sprawiedliwości, wprowadzenie izby dyscyplinarnej oraz otwarcie najważniejszych instytucji wymiaru sprawiedliwości na młodych, doświadczonych sędziów - wskazał rzecznik rządu.

Minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla tygodnika "Sieci" ocenił, że podwójne weto prezydenta Andrzeja Dudy "to był smutny dzień dla tych wszystkich Polaków, którzy liczyli na rzeczywistą zmianę w wymiarze sprawiedliwości". Jego zdaniem decyzja prezydenta utrudnia realizację zobowiązań złożonych w kampanii wyborczej.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski - odnosząc się do wywiadu Ziobry - powiedział PAP, że byłoby dobrze, gdyby głos w sprawie działań prezydenta zabrała premier Beata Szydło w związku z rozdźwiękiem między dwiema partiami tworzącymi rząd: PiS i Solidarną Polską. Jak ocenił, słowa ministra sprawiedliwości stoją w kontrze do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Do sprawy odniosła się też w poniedziałek rzeczniczka PiS Beata Mazurek. - Pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Solidarną Polską nie ma żadnego konfliktu, jeśli minister Szczerski uważa inaczej, to powinien się zwrócić do ministra Ziobry o wyjaśnienie, tego, co miał na myśli, albo sam przekazać to, co myślał, mówiąc o konflikcie. Dowód na to, że jesteśmy jednomyślni daliśmy podczas głosowania przy reformie wymiaru sprawiedliwości - powiedziała Mazurek. Jak dodała, "jesteśmy jedną drużyną i trzymamy się razem". Podkreśliła też, że PiS i prezydent są zgodni, że wymiar sprawiedliwości trzeba reformować.

W poniedziałek, o czym poinformował PAP rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński, do Sejmu trafiły, wraz z uzasadnieniami, weta Andrzeja Dudy do ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Decyzję taką prezydent zapowiedział przed tygodniem.