W ubiegły poniedziałek prezydent Andrzej Duda poinformował o zawetowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o KRS. Jak mówił, kierował się poczuciem odpowiedzialności za polskie państwo. Zapowiedział też przygotowanie własnych projektów, które następnie przedstawi Sejmowi.

W tej chwili pan prezydent pisze już ustawy i będziemy te ustawy procedować. Jeśli stwierdzimy, że są potrzebne jakieś poprawki, będziemy je nanosić. Na pewno będziemy w kontakcie z panem prezydentem - powiedział w poniedziałek na antenie Radia Plus marszałek Senatu odnosząc się do prezydenckiego weta.

Zdaniem Karczewskiego zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości są „niezbędne dla zwykłych obywateli, by procesy nie ciągnęły się zbyt długo, by zapadały dobre wyroki, by każdy w Polsce miał poczucie sprawiedliwości”.

Marszałek Senatu pytany, czy Andrzej Duda nadal jest kandydatem Zjednoczonej Prawicy w kolejnych wyborach prezydenckich, stwierdził, że za wcześnie o tym mówić.

6 sierpnia minie dwa lata od zaprzysiężenia pana prezydenta, tak, że to nawet nie półmetek. To za wcześnie na ocenę pana prezydenta Andrzeja Dudy. Był naszym kandydatem, jest naszym kandydatem i zobaczymy jak będzie. Naprawdę jest jeszcze duży okres czasu - powiedział Karczewski.