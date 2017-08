Manifestanci przejdą z ronda Dmowskiego na pl. de Gaulle'a, następnie Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem i ul. Miodową na pl. Krasińskich.

"1 sierpnia, dzień bliski sercu zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa, pierwszy dzień zrywu o wolność dla stolicy Polski. Powstanie Warszawskie to historia piękna i zarazem bolesna, dająca przykład bezgranicznego poświęcenia dla idei niepodległości dla własnego narodu i państwa" - napisano na stronie Brygady Mazowieckiej Obozu Narodowo-Radykalnego.

Uczestnicy marszu trzymają flagi biało-czerwone; wznoszą też okrzyki: "Cześć i chwała bohaterom", "Każdy pocisk - jeden Niemiec" i "Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę". Obok marszu idzie około 20-osobowa kontrmanifestacja Obywateli RP.

Na placu Krasińskich na uczestników marszu mają czekać Obywatele RP, którzy wystawią symboliczną "Redutę Przyzwoitości". "Będzie to protest przeciwko przemarszowi ONR ulicami Warszawy w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego. ONR jest spadkobiercą polskiego faszyzmu, a uczestnicy jego marszów jawnie używają symboliki faszystowskiej i nazistowskiej. Zgoda na tego typu przemarsz hańbi pamięć Powstańców" - podkreślają Obywatele RP.

Pikieta rozpocznie się o godzinie 18. przy placu Krasińskich. W momencie nadejścia czoła pochodu ONR uczestnicy pikiety mają w milczeniu stanąć z białymi różami w rękach.

73 lata temu, 1 sierpnia 1944 r., na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora" w Warszawie wybuchło powstanie. Było ono największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 r.

1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Jednak zaledwie co czwarty z nich liczyć mógł na to, że rozpocznie ją z bronią w ręku. Przez 63 dni powstańcy prowadzili heroiczny i samotny bój z wojskami niemieckimi. Ostatecznie wobec braku perspektyw dalszej walki 2 października 1944 r. przedstawiciele KG AK podpisali układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.