Według prof. Jadwigi Staniszkis redakcja "Znaku" bardzo dobrze zrobiła wykreślając ze swojego składu Jarosława Gowina. Była to reakcja pisma na to, że poparł w sejmowym głosowaniu ustawę o Sądzie Najwyższym. – Postawy takie jak Gowina nie mogą być premiowane i przemilczane – mówiła w "Rzeczpospolitej" socjolog.

Staniszkis podobnie oceniła postawę wicepremiera Piotra Glińskiego. – Polskie Towarzystwo Socjologiczne powinno wykreślić go za to, co robi kulturze – podkreśliła profesor.

Jak dodała, "tak powinny zrobić wszystkie środowiska, w których tkwią konkretni politycy, kierujące się praworządnością i etosem". – Większość członków PiS nie ma innych dokonań, poza byciem politykiem. PiS jest ich jedyną przynależnością. Inaczej sytuacja wygląda z takimi osobami jak Gowin czy Gliński. Własne środowisko występuje przeciwko nim. (…) Uczelnie, instytuty, środowiska naukowe powinny uruchomić ostracyzm wobec polityków PiS – powiedziała prof. Jadwiga Staniszkis na łamach Rzeczpospolitej.