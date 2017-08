Według przedstawicieli PiS w komisji weryfikacyjnej, którzy wystąpili na konferencji prasowej w Sejmie, wydatki te może znamionować niegospodarność, ponieważ pisma kierowane do komisji weryfikacyjnej przez reprezentującą miasto kancelarię prawną "mają charakter obrony prywatnej kieszeni pani Hanny Gronkiewicz-Waltz".

Jak mówił Kaleta, prezydent stolicy we wtorek skierowała do komisji "za pośrednictwem swoich pełnomocników" pismo stwierdzające, iż "to nie Hanna Gronkiewicz-Waltz będzie pokrywała grzywny, które komisja nakłada za niestawiennictwo przed komisją (...), a kary grzywny zostaną uiszczone przez budżet Warszawy, przez wszystkich warszawiaków". - Jest to skandaliczne stanowisko pani prezydent. Tym bardziej bulwersujący jest fakt, że w celu przekazania tego stanowiska pani prezydent wynajęła prywatną kancelarię, za zapewne niemałe pieniądze - ocenił.

O tym, że reprezentująca Gronkiewicz-Waltz kancelaria prawna w kontaktach z komisją weryfikacyjną ds. reprywatyzacji przekonuje, że adresatem nałożonych przez komisję grzywien był urząd prezydenta stolicy, nie zaś Hanna Gronkiewicz-Waltz jako osoba fizyczna napisał w czwartek "Fakt". "Zauważyć należy, że postanowienia w przedmiocie grzywny zostały skierowane do Prezydenta m. st. Warszawy, jako organu wykonawczego (...), a nie do Hanny Gronkiewicz-Waltz (jako osoby fizycznej - przyp. red.)" – cytuje "Fakt" jedno z pism skierowanych przez prawników do Komisji Weryfikacyjnej.

"Fakt" podał jednocześnie, że prezydent Warszawy jest reprezentowana, "naturalnie nie za darmo", przez jedną z "najbardziej renomowanych kancelarii w stolicy" - Kancelarię Adwokacko-Radcowską Pociej, Dubois, Kosińska-Kozak.

Jak ocenił na konferencji prasowej Kaleta, nie ma "konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów" obsługi prawnej przez miasto, ponieważ "miasto zatrudnia w ratuszu kilkudziesięciu co najmniej radców prawnych na etatach, którzy mogą wykonywać te czynności, które pani prezydent zleca na zewnątrz".

- Apelujemy również do miasta, by miasto pomagało komisji wyjaśniać reprywatyzację, bo - przypominam - decyzje komisji, które ewentualnie uchylają decyzje zwrotowe, powodują, że majątek wraca do miasta, czyli do wszystkich warszawiaków - dodał.