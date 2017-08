- Mamy bowiem nieodparte wrażenie, że PiS, wcześniej Kaczyński, teraz parlamentarzyści PiS-u robią wszystko, żeby Polskę z tej podmiotowej pozycji w Europie zepchnąć. Więcej – żeby tworzyć z antyeuropejskości polityczną cnotę. To jest więcej niż grzech. To jest głupota polityczna. To jest działanie niebezpieczne dla naszego kraju, bo ono zaczyna tworzyć system myślenia i wartości politycznych ze strony PiS. Dlatego bardzo twardo o tym mówimy – mówił na brefingu prasowym, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Zdaniem Schetyny, w tę antyeuropejską politykę PiS wpisuje się ostatnio "kwestia absurdalnych apeli ws. reparacji wojennych w stosunku do Niemiec", a wcześniej w relacjach z Francją "skasowanie i zdemolowanie przetargu na śmigłowce".

- Te wszystkie aktywności ostatnich miesięcy owocują anihilacją, likwidację Trójkąta Weimarskiego. Ale to nie wystarczy, jak widzimy. Bo teraz zabrali się za relacje z Ukrainą, ale też i Litwą, jeśli chodzi o wzór nowego paszportu – tu też jest kolejny konflikt – ocenił szef PO, odnosząc się do protestów Litwy wobec propozycji MSWiA zamieszczenia na nowych paszportach wizerunku Ostrej Bramy.

Szef PO przywołał sondaże społeczne, z których wynika, że 80 proc. badanych chce obecności Polski w UE. - O tym muszą słyszeć działacze PiS, prezydent, premier i prezes Kaczyński. Będziemy o tym przypominać, bo nie ma Polski poza wspólnotą europejską dzisiaj, jutro i w następnych latach – dodał.

Schetyna wraz z innymi politykami PO uczestniczy na plaży we Władysławowie w cyklicznej imprezie organizowanej przez Platformę Obywatelską pn. "Wakacje z Europą".

W ramach sobotnich "Wakacji z Europą" we Władysławowie w jednym z hoteli odbędzie się Wakacyjny Klub Obywatelski, a na plaży w specjalnym "miasteczku" namiotowym odbywać się będą różnego rodzaju turnieje, gry i zabawy.