W uroczystej mszy wzięli udział także Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, zachodniopomorscy posłowie PiS oraz tłumy szczecinian. Po uroczystości politycy PiS pojechali na teren Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Tam odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą zmarłemu w sierpniu 2016 r. wojewodzie Piotrowi Jani.

Piotr Jania był wojewodą zachodniopomorskim od grudnia 2015 r. Przez 40 lat był zawodowo związany ze szczecińskim portem. W latach 80. Jania działał w "Solidarności". W 1989 r. był jednym z założycieli Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego "S" Regionu Pomorza Zachodniego i członkiem prezydium odpowiedzialnym za sprawy techniczne i organizacyjne podczas wyborów parlamentarnych w czerwcu 1989 r.

Za działalność w opozycji niepodległościowej w 2008 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Od 2002 r. Jania był wiceprezesem stowarzyszenia zajmującego się sprawami gospodarki morskiej Związku Miast i Gmin Morskich, które występowało przeciw budowie gazociągu Nord Stream. W kadencji 2002-2006 był radnym Urzędu Miasta w Szczecinie. Ponownie mandat radnego miejskiego uzyskał w 2010 i 2014 r. W Radzie Miasta zasiadał m.in. w komisji ds. rozwoju, promocji i gospodarki morskiej; był też przewodniczącym klubu radnych PiS. Od 2001 r. należał do PiS. Uroczysta msza św. w intencji ludzi morza to element odbywającego się w Szczecinie finału regat The Tall Ships Races.