Sebastian Kaleta (wybrany do komisji z rekomendacji PiS) wykazał 125 tys. zł oszczędności w ramach współwłasności małżeńskiej. Do 30 maja br. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Geovita SA - za co w ub.r. uzyskał dochód 25 tys. zł. Do powołania do komisji był rzecznikiem prasowym MS.

Łukasz Kondratko (wybrany z rekomendacji PiS) jako komornik w Przemyślu osiągnął w ub.r. dochód 100 tys zł. Ma dom w budowie o pow. 90 m kw. i gospodarstwo rolne o pow. 1,7 ha (we współwłasności małżeńskiej). Ma 53 tys. zł i 100 euro oszczędności. Ma dwa samochody - seata leon i kia sportage (w leasingu).

Poseł Robert Kropiwnicki (wybrany z rekomendacji PO) ma w sumie dziewięć mieszkań, w tym na wynajem, od 100 do 34 m kw. Za ub.r. zadeklarował w sumie 270 tys. zł dochodów brutto (wynajem mieszkań, diety i uposażenie poselskie, umowa o pracę). Wykazał też 1,9 ha gruntu oraz garaż. Ma 28 tys. zł oszczędności oraz 24 udziały w Legnickim Centrum Biznesu Sp.z oo. Wziął cztery kredyty na zakup mieszkań - w kwotach od 91 tys. zł do 152 tys. franków szwajcarskich.

Poseł Paweł Lisiecki (wybrany z rekomendacji PiS) ma mieszkanie o pow. 33 m. kw. i miejsce garażowe. W ub.r. osiągnął ponad 168 tys. zł łącznego dochodu (diety i uposażenie poselskie plus wynagrodzenie na funkcji burmistrza dzielny W-wa Praga Północ). Ma też 16 tys. zł oszczędności oraz papiery wartościowe o łącznej wartości ponad 24 tys. zł. Wraz z żoną ma 20 udziałów w Spółdzielni Wnet.

Poseł Jan Mosiński (wybrany z rekomendacji PiS) ma mieszkanie o pow. 72 m kw. (we współwłasności małżeńskiej). Na dwóch kontach bankowych ma niemal 20 tys. zł. Ma 85 akcji firmy Runotex SA w Kaliszu. Ma dwa samochody - chryslera i volvo. Wziął 25 tys. zł pożyczki od Sejmu.

Bartłomiej Opaliński (wybrany z rekomendacji PiS) ma dom o powierzchni 180 m kw., dwa mieszkania o pow. 32 i 49 m kw. (które wynajmuje za 25 tys. zł rocznie) oraz działkę budowlaną (współwłasność) o pow. 933 m kw. Ma też 146 tys. zł oszczędności i opla insignię. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie zarobił w ub.r. 24 tys. zł. Prowadzi też kancelarię radcy prawnego - w ub.r. zarobił 12 tys. zł. Spłaca kredyt hipoteczny z 2015 r. na kwotę 326 tys. zł.

Paweł Rabiej (wybrany z rekomendacji Nowoczesnej) ma dom o pow. 160 m kw i działkę 4300 m kw., mieszkanie o pow. 74 m kw. Ma 21,5 tys. zł, 4,1 tys. euro i 5,2 tys. dolarów oszczędności. Ma 50 udziałów w spółce Thinktank. Prowadzi działalność gospodarczą (zawieszoną w maju br.) z czego w ub.r. osiągnął dochód 12,9 tys. zł. Wziął dwa kredyty: hipoteczny o wartości 422 tys. zł i odnawialny - 30 tys. zł. Ma kartę kredytową z limitem 62 tys zł. Wykazał też "kolekcję polskich sreber" o wartości 45 tys. zł.

Adam Zieliński (wybrany z rekomendacji Kukiz'15) ma wraz z żoną 105 tys. zł, 1000 euro, 200 funtów i 180 dolarów oszczędności. W zeszłym roku osiągnął dochód 6 tys. zł (umowy cywilnoprawne i o dzieło oraz do lutego ub.r. praca w Instytucie Nauk Prawnych PAN). Ma jeden udział w spółce k82. Ma też skodę fabię.

Szef komisji Patryk Jaki składa oświadczenia majątkowe od 2016 r. jako wiceszef MS. Za ub.r. wykazał mieszkanie, ok. 3 tys. zł oszczędności, papiery wartościowe o wartości 200 tys. zł (wraz z żoną) oraz akcje kilku spółek. Ma też samochód volkswagen. Wziął kredyt hipoteczny o wartości 220 tys. zł. W ub.r. osiągnął łączny dochód powyżej 200 tys. zł.

Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji od początków czerwca br. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych ws. reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Uchyliła już trzy decyzje wydane z upoważnienia prezydent Warszawy: o przyznaniu Maciejowi M. prawa użytkowania wieczystego dwóch działek przy ul. Twardej; o przyznaniu praw do działki Chmielna 70 Januszowi Piecykowi, mec. Grzegorzowi Majewskiemu i Marzenie K. oraz o przyznaniu Maciejowi M. działki Sienna 29.