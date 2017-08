Przed Pałacem Prezydenckim w czwartek, w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej, prezes PiS wyraził nadzieję, że niedługo staną pomniki upamiętniające ofiary katastrofy. Jak mówił, coraz bliżej też do prawdy o katastrofie.

Na początek prezes PiS zwrócił uwagę, że Marsz Pamięci przeszedł w ciszy i wydawało się, że "to może zapowiedź jakiejś dobrej zmiany, na którą liczymy, której chcemy".

- Bo to nie my chcemy dzielić Polaków, to nie my chcemy odbierać komuś prawo do demonstracji, modlitwy, czczenia swoich świąt, czczenia tych, którzy na to czczenie zasługują - mówił Kaczyński przed Pałacem Prezydenckim.

Dodał, że "to inni próbują organizować nasz kraj tak, by jedna jego część miała prawa, a inna, większa, dużo większa nie miała praw". - To się nie uda - stwierdził prezes PiS.

- Słyszymy coraz to nowe komunikaty i na pewno w tym momencie, w którym staną pomniki, a wierzę, że to będzie w 8. rocznicę tragedii, usłyszymy też tą ostateczną odpowiedź, niezależnie od tego, jaka ona będzie - podkreślił.

Dodał, że "wtedy - tak to się składa po 96 marszach, a ofiar było przecież 96 - będziemy mogli powiedzieć kończymy". - Kończymy, bo zwyciężyliśmy, ale póki nie zwyciężymy, to nie skończymy i nikt nie zdoła nam w tym przeszkodzić - zaznaczył Kaczyński.

Marsz smoleński w 88. miesięcznicę

Cała trasa przemarszu odgrodzona jest barierkami, wzdłuż trasy stoją policjanci.

Za barierkami na Placu Zamkowym wokół Kolumny Zygmunta zebrali się kontrmanifestanci. Wiele osób przyniosło ze sobą białe róże, trzymają też flagi Polski oraz UE. Powiewa transparent: "Spacerujecie?". Lider Obywateli RP Paweł Kasprzak apelował do zebranych, by nie zakłócali przemarszu uczestników miesięcznicy, szczególnie podczas modlitwy. - Kiedy lud smoleński modli się zróbmy wszystko, by okazać respekt dla ich konstytucyjnych praw - mówił. Apelował o "unikanie jakichkolwiek form agresji, również słownych".

- My również wspominamy dzisiaj pamięć 96 osób, które zginęły tragicznie. Wspominamy nawet pamięć Lecha Kaczyńskiego, niegdyś prezydenta RP, tragicznego prezydenta - kontynuował. Jak mówił Kasprzak, gdyby Lech Kaczyński żył nie byłyby możliwe "szaleństwa, które dziś wyprawia jego brat bliźniak".

Wśród kontrmanifestujących jest były lider Komitetu Obrony Demokracji Mateusz Kijowski.

Z kolei przy barierkach u zbiegu Krakowskiego Przedmieścia i ulicy Karowej, nieopodal Pałacu Prezydenckiego, przed którym co miesiąc przemówienie wygłasza prezes PiS, ustawiono transparent z napisem: "granica Polski, dalej PiSland". Zbierane są podpisy w sprawie delegalizacji ONR i dotyczące inicjatywy "Ratujmy Kobiety". Powiewają flagi stowarzyszenia Obywateli Solidarnych w Akcji i partii Zielonych.

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał zakaz czwartkowych kontrmanifestacji na Krakowskim Przedmieściu.